Tigre de Tasmania: os investigadores recuperan con éxito o ARN de especies extintas

Nun gran avance, os científicos extraeron con éxito ARN de exemplares conservados do tigre de Tasmania, un marsupial extinto, que se remonta a 1891. Esta é a primeira vez que se recupera ARN, un material xenético menos estable que o ADN, dunha especie extinta. Os exemplares foron gardados nun museo de Estocolmo, Suecia.

A recuperación de ARN dos exemplares de tigre de Tasmania ofrece información valiosa sobre a bioloxía e o metabolismo destes animais extintos. A secuenciación do ARN proporciona información sobre os complementos xenéticos e a actividade dos xenes, que son esenciais para comprender os trazos e características das especies extinguidas.

Anteriormente, o ADN foi extraído con éxito de organismos antigos, pero este estudo demostra o potencial para recuperar o ARN de especies extinguidas. A preservación dos exemplares de tigre de Tasmania, a pesar de estar almacenados a temperatura ambiente nun armario, desafía a suposición de que o ARN se degrada rapidamente en tales condicións. Este descubrimento abre novas posibilidades para estudar e recrear especies extinguidas.

Ademais da súa importancia para comprender as especies extintas, a capacidade de recuperar o ARN de virus antigos podería axudar a estudar pandemias pasadas. O ARN xoga un papel crucial na transmisión da información xenética recibida do ADN, permitindo a síntese de proteínas e regulando o metabolismo celular.

O tigre de Tasmania, tamén coñecido como tilacino, foi un depredador ápice en toda Australia e as illas próximas ata que a actividade humana o levou á extinción. A chegada dos humanos a Australia hai uns 50,000 anos, seguida da colonización europea no século XVIII, provocou o descenso da poboación e, finalmente, a desaparición do tigre de Tasmania. Foron declarados unha ameaza para o gando, o que resultou nunha recompensa nas súas cabezas. O último tigre de Tasmania coñecido morreu en catividade en 18.

Iniciativas privadas puxéronse en marcha esforzos para "extinguir" certas especies, incluído o tigre de Tasmania. Aínda que recrear especies extinguidas a partir de parentes vivos supón un desafío, este estudo destaca a importancia de seguir investigando sobre a bioloxía dos animais extintos.

Fontes:

- Reuters