En setembro de 2023, os científicos lograron un gran avance ao extraer con éxito ARN dun tigre de Tasmania, unha criatura extinta. O ARN extraído foi dun exemplar que ten máis de 130 anos e que actualmente se atopa no Museo Sueco de Historia Natural. Este descubrimento innovador proporcionou aos xenetistas información valiosa sobre como funcionaban os xenes deste animal extinto. Os resultados deste estudo foron publicados na revista científica Genome Research.

O tigre de Tasmania, tamén coñecido como tilacino, era un marsupial carnívoro que no seu día percorreu Australia, Nova Guinea e Tasmania. A causa exacta da súa extinción segue sendo descoñecida, pero crese que a persecución humana tivo un papel importante. O último tilacino coñecido, chamado Benjamin, morreu en catividade en 1936.

Aínda que o foco principal da investigación non estaba na clonación de especies extintas, a capacidade de extraer, analizar e secuenciar ARN antigo abre posibilidades para recrear especies extintas no futuro. O xenetista Emilio Mármol Sánchez, autor principal do estudo, avoga por máis investigacións sobre a bioloxía destes animais extintos. Non obstante, o proceso de recrear unha especie extinta mediante a edición de xenes en animais parentes vivos existentes é complexo e lento.

Liderando os esforzos para resucitar o tilacino está o profesor Andrew Pask da Universidade de Melbourne. Afirmou que o descubrimento de ARN en antigos museos e mostras antigas engade unha profundidade significativa á nosa comprensión da bioloxía animal extinta. O proceso de resurrección implica editar o ADN do parente vivo máis próximo da especie extinta, crear embrións cos xenomas revisados ​​e atopar unha nai substituta adecuada para a descendencia. Aínda que se secuenciaron xenomas de aproximadamente 20 especies extinguidas, a partir de 2022, ningunha destas especies foi recreada con éxito.

A clonación é un proceso similar que se pode considerar unha vez que a especie foi resucitada con éxito. Non obstante, o foco actual está no uso da restauración xenética en lugar da clonación. A clonación consiste en transferir o ADN dunha célula somática a un óvulo ao que se lle quitaron o núcleo e o ADN, que logo se desenvolve nun embrión. Despois, o embrión é implantado nunha nai de substitución para converterse nunha réplica viva da especie extinta.

En conclusión, a extracción exitosa de ARN do tigre de Tasmania abre novas vías para a investigación xenética e a potencial resurrección de especies extinguidas. Aínda que o proceso de recreación dunha especie extinguida é complexo e desafiante, os científicos están superando os límites do coñecemento neste campo. O futuro pode albergar a posibilidade de ver unha vez máis a especies perdidas camiñando pola Terra.

Fontes:

-CNN

– O Museo Australiano

- Reuters

- National Geographic