Os investigadores extraen ARN do tigre de Tasmania extinto

Os científicos extraeron con éxito o ARN dunha especie extinta por primeira vez. O tilacino, tamén coñecido como tigre de Tasmania, foi un marsupial carnívoro que se extinguiu en 1936. Un equipo de investigadores da Universidade de Estocolmo e do Centro de Paleoxenética de Estocolmo conseguiu recuperar o ARN dun espécime de tilacino de 130 anos de antigüidade no parque de Estocolmo. Museo de Historia Natural.

O ARN (ácido ribonucleico) é unha molécula que xoga un papel crucial na síntese de proteínas e leva material xenético nalgúns virus. Os investigadores puideron secuenciar o ARN da pel e dos tecidos musculares esqueléticos do exemplar de tilacina. Este avance permite aos científicos estudar a bioloxía e o metabolismo das células do tigre de Tasmania antes da súa extinción.

O tilacino foi cazado en exceso e culpado de matar o gando en Tasmania, o que levou á súa extinción. A perda de hábitat e as enfermidades introducidas tamén contribuíron á súa desaparición. Os recentes esforzos de desextinción de Colossal Biosciences teñen como obxectivo crear unha especie proxy do tilacino e reintroducilo no seu hábitat orixinal. Non obstante, a investigación do ARN realizada polo equipo da Universidade de Estocolmo non se centrou na desextinción.

A capacidade de recuperar o ARN de especies extinguidas abre posibilidades para máis investigacións. Os científicos poden ser capaces de recuperar o ARN doutros animais extintos e mesmo de virus antigos que se conservan nas coleccións dos museos. Isto podería proporcionar información sobre a evolución dos virus e contribuír aos avances na tecnoloxía de edición de xenes, a fertilización in vitro e a análise computacional de datos xenéticos.

O estudo do ADN antigo logrou avances significativos nos últimos anos, e a recuperación do ARN de especies extinguidas podería allanar o camiño para novos descubrimentos. Con numerosas criaturas extinguidas aloxadas en museos, a extracción de ARN doutras especies pode converterse pronto nunha realidade.

