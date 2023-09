Decodificación dos segredos xenéticos dunha especie extinta: análise de ARN do tigre de Tasmania

Os xenetistas fixeron un descubrimento innovador illando e decodificando moléculas de ARN dun espécime de tigre de Tasmania de 130 anos. Esta é a primeira vez que se recupera ARN dun animal extinto. O material xenético obtívose dun exemplar da colección do Museo Sueco de Historia Natural. Os descubrimentos, publicados na revista científica Genome Research, arroxan luz sobre como funcionaban os xenes do desaparecido tigre de Tasmania.

O tigre de Tasmania, ou tilacino, foi un depredador marsupial que desapareceu hai aproximadamente 2,000 anos, coa excepción dunha poboación de Tasmania que máis tarde foi cazada ata a súa extinción. O autor principal do estudo, Emilio Mármol Sánchez, afirmou que aínda que reintroducir a especie non era o obxectivo da investigación, unha comprensión máis profunda da composición xenética do tigre de Tasmania podería axudar aos esforzos para resucitar o animal.

Andrew Pask, que dirixe o Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, describiu o estudo como innovador, xa que demostra que o ARN se pode extraer de antigos museos e mostras antigas. Este descubrimento mellorará a comprensión dos científicos da bioloxía dos animais extintos e mellorará a reconstrución dos xenomas extintos.

A diferenza do ADN, o ARN é unha copia temporal dunha sección do ADN e é máis fráxil e descompónse rapidamente. No pasado, críase que o ARN non perduraba no tempo. Non obstante, en 2019, os investigadores secuenciaron o ARN da pel dun lobo de 14,300 anos conservado no permafrost. O estudo actual establece ademais a viabilidade de recuperar ARN de animais extintos, con esforzos futuros dirixidos a recuperar o ARN de especies que desapareceron moito antes, como o mamut lanudo.

O equipo de investigación secuenciau con éxito o ARN da pel e dos tecidos musculares esqueléticos do espécime de tigre de Tasmania, identificando xenes específicos da tilacina. Esta información forma o transcriptoma do animal, análogo ao xenoma almacenado no ADN. A comprensión do ARN permite aos científicos obter unha comprensión máis completa da bioloxía dun animal. Mármol Sánchez utiliza a analoxía dunha cidade onde cada restaurante ten acceso a un libro de receitas xigante (ADN), pero é o ARN o que permite a cada restaurante crear pratos distintos. Ao analizar o ARN, os científicos poden descubrir a intrincada bioloxía e metabolismo dentro das células.

Este avance na decodificación dos segredos xenéticos dunha especie extinta abre novas posibilidades para estudar o ADN antigo e comprender o intrincado funcionamento de criaturas perdidas hai tempo.

