Os astrónomos descobren unha poderosa explosión de enerxía das profundidades do universo

Os astrónomos detectaron unha ráfaga de radio rápida, a máis distante deste tipo xamais vista, que percorreu oito mil millóns de anos para chegar á Terra. Estes estalidos de enerxía intensa, de só milisegundos de duración, teñen unhas orixes que aínda non se comprenden completamente. A explosión recentemente descuberta parece vir dun pequeno grupo de galaxias fusionadas, o que dá apoio ás teorías actuais sobre a súa orixe. Non obstante, a intensidade da explosión desafía aos científicos a comprensión de como se emiten.

Os investigadores cren que as ráfagas rápidas de radio poderían proporcionar información valiosa sobre os misterios do universo. Ao estudar estas explosións, os científicos esperan determinar a cantidade de materia, ou "materia normal", que existe no universo. Actualmente, os intentos de medir este asunto esquivo deron resultados contradictorios. Crese que esta materia pode estar agochada no espazo entre galaxias, pero é demasiado quente e difusa para ser detectada mediante métodos convencionais. Pola súa banda, as ráfagas rápidas de radio poden detectar este material ionizado e proporcionar un medio para medilo.

O descubrimento desta poderosa explosión realizouse mediante un telescopio en Xapón. Utilizáronse telescopios adicionais para verificar o achado e recoller máis información sobre el. Os resultados do estudo foron publicados na revista Science.

Aínda que se descoñece a causa das rápidas ráfagas de radio, os científicos confían en que futuras investigacións arroxen luz sobre as súas orixes e axuden a desvelar os misterios do universo.

Fontes:

– “Poderosa explosión de luz creada nas profundidades do universo” – The Independent