A ráfaga de radio rápida máis potente e distante xamais detectada

Os científicos descubriron recentemente unha poderosa explosión de enerxía, coñecida como ráfaga de radio rápida (FRB), orixinada das profundidades do universo. Esta explosión en particular non só é a máis distante deste tipo xamais vista, senón que tamén é incriblemente poderosa. A explosión levou aproximadamente oito mil millóns de anos en viaxar á Terra. En menos dun segundo, lanzou a mesma cantidade de enerxía que o Sol emite en máis de 30 anos.

As ráfagas de radio rápidas son ráfagas intensas de enerxía que se producen no espazo e aínda se descoñece a súa orixe exacta. Algunhas explicacións incluíron tecnoloxía extraterrestre ou estrelas de neutróns. Non obstante, esta explosión recentemente descuberta parece vir dun pequeno grupo de galaxias fusionadas, o que se aliña coas teorías actuais que rodean as súas fontes. A notable intensidade da explosión supón un desafío para a nosa comprensión actual de como se emiten.

A capacidade de detectar e estudar ráfagas de radio rápidas ten un gran potencial para responder preguntas fundamentais sobre o cosmos. Estes estalidos poderían axudar a determinar o peso real do universo, unha investigación desconcertante que produciu resultados pouco concluíntes ata o momento. Os investigadores cren que a materia que falta no universo, que representa máis da metade do que debería haber, pode estar agochada no espazo entre galaxias. Ao detectar material ionizado, as rápidas ráfagas de radio ofrecen información sobre a cantidade de materia presente nas rexións intergalácticas.

A explosión recente foi detectada inicialmente cun telescopio en Xapón e, posteriormente, examinouse en detalle con outros telescopios. O Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) permitiu aos científicos identificar a orixe da explosión. Unha investigación máis adiante utilizando o Very Large Telescope (VLT) do Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile revelou que a galaxia fonte é máis antiga e máis distante que calquera outra fonte FRB descuberta ata o momento, probablemente situada dentro dun pequeno grupo de galaxias fusionadas.

Este descubrimento innovador está documentado no artigo titulado "Unha ráfaga de radio rápida luminosa que sonda o Universo no desplazamento ao vermello 1", publicado na revista Science.

Fontes: Science, Swinburne University of Technology