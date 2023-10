Os científicos propoñen fontes de luz superbrillante alimentadas por cuasipartículas

Científicos do Instituto Superior Técnico (IST) de Portugal, a Universidade de Rochester, a Universidade de California, Los Ángeles e o Laboratoire d'Optique Appliquée en Francia publicaron un estudo en Nature Photonics no que propón o uso de cuasipartículas para crear superbrillantes fontes de luz. Estas cuasipartículas, formadas polo movemento sincronizado de moitos electróns, teñen propiedades únicas que lles permiten viaxar a calquera velocidade, incluso máis rápida que a da luz, e soportar forzas intensas.

As cuasipartículas teñen a capacidade de moverse dun xeito que estaría prohibido polas leis da física que rexen as partículas individuais. Os investigadores realizaron simulacións informáticas avanzadas en supercomputadoras para estudar as propiedades das cuasipartículas nos plasmas. Descubriron aplicacións prometedoras para fontes de luz baseadas en cuasipartículas, incluíndo imaxes non destrutivas para a exploración de virus, a comprensión dos procesos biolóxicos, a fabricación de chips informáticos e a exploración do comportamento da materia nos corpos celestes.

As fontes de luz baseadas en cuasipartículas propostas teñen varias vantaxes sobre as formas existentes, como os láseres de electróns libres. As fontes baseadas en cuasipartículas son moito máis pequenas e máis prácticas para laboratorios, hospitais e empresas. Cunha distancia mínima para percorrer, as cuasipartículas poderían producir unha luz incriblemente brillante, o que pode levar a avances científicos e tecnolóxicos significativos.

Esta investigación abre novas posibilidades para o campo da física da radiación e podería revolucionar as fontes de luz, posibilitando unha ampla gama de aplicacións en diversos campos científicos e tecnolóxicos.

Fonte: Universidade de Rochester