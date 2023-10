Unha nova lei científica nomea "a lei do aumento da información funcional" proposta polos investigadores

Os investigadores introduciron unha nova lei científica que engloba a evolución de varios sistemas naturais do universo, incluíndo a vida, os minerais, os planetas e as estrelas. Coñecida como "a lei do aumento da información funcional", esta lei identifica conceptos universais de selección que impulsan os sistemas a facerse máis complexos co paso do tempo.

O equipo de investigación, formado por científicos de diversos campos como a filosofía, a astrobioloxía, a física teórica, a mineraloxía e a ciencia de datos, colaborou para abordar a cuestión fundamental de por que os sistemas complexos, incluída a vida, tenden a evolucionar cara a unha maior información funcional. Os seus descubrimentos foron publicados na revista PNAS.

A lei do aumento da información funcional establece que a información funcional dun sistema aumentará e evolucionará se varias configuracións do sistema son seleccionadas para unha ou máis funcións. Isto aplícase a sistemas formados a partir de numerosos compoñentes, como átomos, moléculas e células, que se poden reorganizar repetidamente para adoptar múltiples configuracións, sobreviven só algunhas en función da súa función.

Ao ampliar a teoría da evolución de Darwin, os investigadores argumentan que os sistemas non vivos tamén evolucionan cando novas configuracións de compoñentes melloran a súa función. Un exemplo dunha función mencionada no estudo é a estabilidade.

A comunidade científica respondeu a esta nova lei con entusiasmo. Stuart Kauffman, biólogo teórico da Universidade de Pensilvania, eloxiouno como un "artigo magnífico, audaz, amplo e transformador". Milan Cirkovic, profesor de investigación do Observatorio Astronómico de Belgrado, describiu o estudo como "unha brisa de aire fresco" nos campos da astrobioloxía, a ciencia de sistemas e a teoría da evolución.

Non obstante, non todos os científicos están convencidos por esta nova lei. O astrónomo Martin Rees da Universidade de Cambridge expresou o escepticismo, afirmando que a aparición dunha variedade de materiais, ambientes e estruturas no mundo inanimado non require necesariamente un novo principio subxacente análogo á selección darwiniana vía herdanza.

En conclusión, a introdución da lei do aumento da información funcional proporciona aos científicos unha comprensión máis ampla da evolución de varios sistemas naturais no universo. Aínda que moitos reciben entusiasmo e eloxios, tamén hai diferentes opinións dentro da comunidade científica sobre a súa importancia.

