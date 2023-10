Que lle pasará ao noso sol cando morra?

Os científicos estiveron estudando o destino do noso Sol, intentando determinar como será o seu estado final. Estudos recentes suxiren que o resultado máis probable para o Sol é que se converterá nunha nebulosa planetaria, nunha burbulla luminosa de gas e po cósmico. Esta é unha inversión das teorías anteriores que propoñían un resultado diferente.

O Sol ten actualmente uns 4.6 millóns de anos e prevese que chegará ao final da súa vida noutros 10 millóns de anos. Ao longo do camiño, sufrirá unha transformación onde se converterá nunha xigante vermella. O núcleo da estrela encollerase, mentres que as capas exteriores se expandirán, podendo engullir planetas como a Terra.

Non obstante, o perigo real para a vida na Terra vén do aumento do brillo do Sol. A medida que envellece, o Sol vaise facendo máis brillante nun 10% cada billón de anos. Este aumento gradual do brillo acabará por evaporar os nosos océanos e facer que o planeta sexa inhabitable.

Despois da fase de xigante vermella, o Sol reducirase ata converterse nunha anana branca e, finalmente, rematará a súa vida como nebulosa planetaria. Isto ocorre cando unha estrela moribunda expulsa a súa envoltura de gas e po ao espazo, revelando o seu núcleo. A continuación, o núcleo brilla intensamente durante un breve período de aproximadamente 10,000 anos, creando a nebulosa planetaria. Estas nebulosas poden ser extremadamente brillantes e visibles desde grandes distancias.

O estudo recente realizado por un equipo internacional de astrónomos utilizou modelos informáticos para determinar que o noso Sol, como a maioría das outras estrelas, probablemente se converterá nunha anana branca e logo nunha nebulosa planetaria. Isto resolve o conflito de longa data entre o brillo observado e os modelos teóricos das nebulosas planetarias.

As nebulosas planetarias atópanse habitualmente en todo o universo e observáronse en exemplos famosos como a Nebulosa Hélice e a Nebulosa Ollo de Gato. Estas nebulosas recibiron o nome de planetas porque no pasado parecían similares en aparencia a través dos telescopios.

A investigación proporciona información valiosa sobre o ciclo de vida das estrelas e a nosa comprensión do cosmos. Tamén ofrece unha forma de medir a presenza de estrelas de varias idades en galaxias distantes. O estudo foi publicado na revista Nature Astronomy.

