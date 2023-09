Os científicos predín un futuro supercontinente, pero Nova Zelanda non formará parte del

A investigación recentemente publicada suxire que dentro de 250 millóns de anos, a terra da Terra formará unha vez máis un supercontinente, fusionando os sete continentes nunha masa terrestre masiva. Prevese que este supercontinente estea centrado arredor da África moderna, con Australia chocando contra Asia e África chocando con Europa. A Antártida, América do Norte e América do Sur sumaranse entón ás outras. Non obstante, mentres estas masas de terra conflúen, Nova Zelanda, tamén coñecida como Aotearoa, permanecerá fronte ás costas de Australia.

Espérase que o movemento das placas tectónicas, tamén coñecido como deriva continental, unirá os continentes nos próximos 250 millóns de anos. Espérase que Australia se moverá cara ao norte cara ás cadeas de illas do sueste asiático nuns 25 millóns de anos, pero debido á súa posición na placa australiana, non se espera que Nova Zelanda se atope con Australia. Pola contra, Nova Zelanda permanecerá na viaxe da placa australiana cara ao norte.

Ao longo de 75 millóns de anos, espérase que Nova Zelanda chegue ao ecuador, aproximadamente ao mesmo tempo que África, Asia, Australia e Europa conflúen para formar o supercontinente. Despois, Nova Zelanda seguirá cara ao sur a un ritmo máis lento e, finalmente, terminará entre os 20 e os 30 graos de latitude por debaixo do ecuador.

Non obstante, prevese que a vida na futura Nova Zelandia estará lonxe de ser agradable. A presenza do supercontinente cara ao oeste fará que as illas do norte e do sur estean "bañadas por mares tropicais quentes", facendo que Nova Zelanda sexa inhabitable. Espérase que a formación do supercontinente libere gases de efecto invernadoiro, incluído o dióxido de carbono, da actividade volcánica, o que levará a un aumento significativo das temperaturas globais.

Segundo un modelo informático, a atmosfera podería conter case un 50% máis de dióxido de carbono en 250 millóns de anos en comparación coa actual. A combinación do aumento dos gases de efecto invernadoiro, o aumento da enerxía solar e a ausencia de mares arrefriados farían que o supercontinente sexa inhóspito para a maioría das formas de vida. Case a metade da masa terrestre converteríase en deserto, con temperaturas superiores aos 40 graos centígrados en moitas zonas.

Aínda que este escenario futuro parece afastado, destaca a importancia da acción climática para manter o planeta nunha condición máis fresca e habitable. A investigación serve como recordatorio de que manter un clima hospitalario é crucial para a supervivencia e o benestar das xeracións presentes e futuras.

Definicións:

– Supercontinente: gran masa terrestre que consta de varios continentes unidos entre si.

– Movemento tectónico/deriva continental: movemento gradual e colisión das placas tectónicas terrestres.

– Gas de efecto invernadoiro: Gas que contribúe ao efecto invernadoiro ao absorber a radiación infravermella, facendo que a temperatura terrestre suba.

– Manto: Capa debaixo da codia terrestre que flúe lentamente debido á calor do planeta.

