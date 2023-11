Os científicos reúnen apoio para preservar a autonomía do Observatorio Nacional de Atenas

Científicos do Observatorio Nacional de Atenas (NOA) piden apoio público para opoñerse a unha recente decisión do goberno que podería comprometer a autonomía e a independencia da institución. A decisión implica trasladar a supervisión da NOA ao Ministerio de Crise Climática e Protección Civil, unha medida que espertou preocupación entre a comunidade científica.

Actualmente operando baixo a competencia da Secretaría Xeral de Investigación e Innovación (GSRI), a NOA, xunto con outras axencias de investigación independentes, cre que pertence ao Ministerio de Fomento. O principal argumento en contra da transferencia reside no feito de que só unha fracción dos investigadores de NOA posúe a experiencia necesaria para contribuír á misión de protección civil.

A medida prevista, recollida nun proxecto de lei que se presentará proximamente para votación parlamentaria, suscita tamén críticas do Consello de Presidentes de Centros de Investigación e Axencias Tecnolóxicas. Esta voz colectiva oponse á "amputación" do NOA da rede nacional de axencias de investigación, expresando a súa preocupación por que esta decisión dificulte e perturbe a súa funcionalidade xeral.

Segundo a petición da NOA, este cambio pon en perigo o progreso da investigación en Grecia, poñendo en perigo as perspectivas da institución de conseguir un financiamento competitivo para a investigación e acadar a excelencia científica. Tamén mostra unha falta de comprensión e recoñecemento dos requisitos operativos e de xestión específicos da supervisión dun centro de investigación. A experiencia necesaria para xestionar estes asuntos consolídase no GSRI, único órgano de control dedicado a esta tarefa.

Establecida en 1842, a NOA ten a distinción de ser a primeira institución de investigación de Grecia establecida despois de conseguir a independencia do dominio otomán. Integrado polo Instituto de Astronomía, Astrofísica, Aplicacións Espaciais e Teledetección (IAASARS), o Instituto de Investigación Ambiental e Desenvolvemento Sostible (IERSD) e o Instituto Geodinámico (GI), especializado na física do interior da Terra e no seguimento da deformación da superficie. a NOA xogou un papel fundamental no avance da exploración e da comprensión científica.

FAQ

Por que a NOA se opón á transferencia da supervisión?

O NOA oponse á transferencia da supervisión ao Ministerio de Crise Climática e Protección Civil porque considera que só unha pequena fracción dos seus investigadores posúe a experiencia relevante para a protección civil. Argumentan que a Secretaría Xeral de Investigación e Innovación (GSRI) do Ministerio de Fomento é a máis idónea para supervisar as súas operacións.

Quen máis se opón á decisión do goberno?

O Consello de Presidentes de Centros de Investigación e Axencias Tecnolóxicas tamén está en contra da transferencia prevista. Afirman que eliminar o NOA da rede nacional de axencias de investigación perturbaría significativamente o seu funcionamento e dificultaría a súa capacidade para levar a cabo un importante traballo científico.

Que impacto podería ter esta decisión na investigación en Grecia?

A petición da NOA suxire que esta decisión supón unha ameaza para o avance da investigación en Grecia en xeral. Argumenta que o movemento podería impedir a capacidade da NOA para garantir un financiamento competitivo para a investigación e acadar a excelencia científica, poñendo así en perigo a súa traxectoria de crecemento e progreso.

Cal é a historia do NOA?

Establecida en 1842 despois de que Grecia obtivese a independencia do dominio otomán, a NOA ten a distinción de ser a primeira institución de investigación do país. Ao longo dos anos, contribuíu significativamente aos campos da astronomía, a astrofísica, a investigación ambiental e a xeodinámica.