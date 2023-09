Científicos observan excitacións estables de Hubbard en Mott Insulator

Un equipo de científicos do Instituto Tecnolóxico de California, dirixido polo doutor David Hsieh, fixo un descubrimento innovador no campo da física da materia condensada. Observaron evidencias de excitóns de Hubbard estables nun illante Mott antiferromagnético fotodopado. Este descubrimento emocionante, publicado en Nature Physics, ofrece novos coñecementos sobre o comportamento dos excitóns en materiais que desafían as regras convencionais do comportamento dos electróns.

Os excitóns son partículas compostas que xorden cando un electrón e un burato interactúan mediante forzas electrostáticas. Atópanse normalmente en materiais semicondutores e foron ben estudados. Non obstante, o seu comportamento cambia cando entramos no reino dos illantes Mott. Os illantes de Mott son materiais que forzan os electróns a entrar en sitios específicos de celosía debido a fortes interaccións coulombicas, creando unha separación de banda distinta. Nos illantes de Mott, pode xurdir o excitón de Hubbard, unha nova cuasipartícula. A existencia de excitóns de Hubbard estables como cuasipartículas teorizouse durante moito tempo, pero permaneceu unha cuestión aberta.

O doutor Hsieh e o seu equipo estiveron motivados para estudar estes sistemas debido ao seu interese en materiais con electróns que interactúan fortemente. Os illantes Mott, co seu único bandgap e orde antiferromagnética, proporcionaron un ambiente ideal para investigar os excitóns de Hubbard. As interaccións antiferromagnéticas ocorren cando os espíns de electróns veciños alíñanse en direccións opostas, dando lugar a unha orde magnética dentro do material.

Detectar e comprender os excitóns de Hubbard é un reto debido á complexa interacción das interaccións electrónicas, a orde antiferromagnética e a natureza de curta duración destes excitóns. Non obstante, o equipo desenvolveu unha configuración experimental utilizando o illante Mott Sr2IrO4 e a espectroscopia de terahercios para capturar a resposta transitoria do material en tempo real. Os resultados mostraron unha pegada dixital distintiva que confirmaba a existencia dun fluído excitónico Hubbard dentro de Sr2IrO4.

O descubrimento de excitóns estables de Hubbard nos illantes Mott abriu novas posibilidades tanto para a comprensión fundamental como para as aplicacións prácticas. As investigacións futuras poderían centrarse en comprender os mecanismos de unión dos excitóns de Hubbard, as súas interaccións con diferentes estados magnéticos e as súas potenciais aplicacións tecnolóxicas. Este estudo innovador marca un avance significativo na nosa comprensión dos excitóns e o seu comportamento en materiais complexos.

Fontes:

– Artigo orixinal: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)