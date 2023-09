Atacamentos nos sistemas de recuperación de auga da Estación Espacial Internacional

Os atascos nos sistemas de recuperación de auga da Estación Espacial Internacional (ISS) fixeron que as mangueiras fosen enviadas de volta á Terra para a súa limpeza e reforma. A causa destas zocas é a presenza de biopelículas, que son crecementos microbianos ou fúngicos que se pegan entre si e nas superficies. Estes biopelículas poden obstruír os filtros dos sistemas de procesamento de auga e comprometer a integridade dos equipos. Isto supón un problema importante para as axencias espaciais xa que pode ser custoso substituír os materiais afectados.

Evitar o crecemento de biopelículas é particularmente crucial para misións espaciais de longa distancia a lugares como a Lúa ou Marte, onde non é factible volver á Terra para reparar ou tratar a astronautas enfermos. Para abordar este problema, investigadores da Universidade de Colorado, o MIT e o Centro de Investigación Ames da NASA colaboraron nun estudo. Examinaron mostras da ISS utilizando un tipo específico de bacterias coñecidas pola súa capacidade para formar biopelículas.

Os científicos tamén colaboraron con LiquiGlide, unha empresa especializada na redución da fricción entre sólidos e líquidos. O estudo descubriu que o recubrimento das superficies cunha fina capa de ácidos nucleicos podería evitar o crecemento bacteriano nas mostras expostas á ISS. Estes ácidos posuían unha lixeira carga eléctrica negativa que impedía que os microbios se adhiran ás superficies.

Os investigadores tamén empregaron unha barreira física en forma de nanograsa gravada nas superficies de proba. Isto creou unha superficie escorregadiza á que os biofilmes loitaban por adherirse. Cando se aplicou o método de recubrimento de superficies con ácidos nucleicos, as mostras terrestres mostraron unha redución na formación microbiana dun 74 por cento, mentres que as mostras da estación espacial mostraron unha redución máis substancial de preto do 86 por cento.

Non obstante, o equipo recomenda realizar probas de maior duración en futuras misións para determinar se o método pode manter a súa eficacia. Tamén se aconsella a análise continua, en lugar de depender das medicións dos puntos finais. Ao abordar a acumulación de biopelículas, as axencias espaciais poden evitar danos no equipamento e garantir a saúde e a seguridade dos astronautas durante as misións espaciais.

Orixe: o artigo orixinal non proporciona un URL de orixe específico.