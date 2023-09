Os investigadores cultivan con éxito riles humanizados en porcos

Os investigadores de China lograron un fito significativo no campo do transplante de órganos ao cultivar con éxito riles en fase inicial compostos principalmente por células humanas en porcos. Este avance achéganos un paso máis a ser capaces de producir órganos en animais que eventualmente poidan ser transplantados a humanos. O transplante de ril é particularmente demandado, con case 89,000 estadounidenses actualmente na lista de espera por un ril.

Segundo Mary Garry, profesora de medicina da Universidade de Minnesota, ser capaz de xerar órganos humanos en porcos podería ter un impacto significativo na redución do número de pacientes na lista de espera de transplante en todo o mundo. Aínda que o concepto de crear quimeras animais-humanos foi explorado durante décadas, este estudo representa un avance notable neste campo.

O equipo de científicos dos Institutos de Biomedicina e Saúde de Cantón inxectou a máis de 1,800 embrións de porco con células nai humanas e transferíronas ao útero de porcos. Os embrións quiméricos permitíronse desenvolver ata 28 días antes de que se detivesen os embarazos para un posterior exame. Os investigadores recolleron cinco embrións, todos os cales contiñan riles que estaban crecendo normalmente e que consistían en ata un 65% de células humanas.

Os intentos anteriores de integrar células humanas e de porco enfrontáronse a desafíos, xa que as células de porco tendían a competir e provocar a morte das células humanas. Non obstante, os investigadores deste estudo utilizaron unha ferramenta de edición de xenes chamada Crispr para desactivar dous xenes responsables do desenvolvemento dos riles do porco. Isto creou un microambiente onde os riles humanizados poderían prosperar. Ao converter as células humanas normais en células nai pluripotentes e aumentar as súas posibilidades de integración coas células de porco, os embrións desenvolvéronse con éxito.

Aínda que os riles deste estudo mostraron estruturas características do desenvolvemento normal dos riles, aínda non está seguro de se seguirían desenvolvéndose en órganos plenamente funcionales. Ademais, expuxéronse preocupacións sobre o potencial de cancro debido á edición de xenes das células humanas. Serían necesarios probas extensas con animais para garantir a seguridade dos órganos cultivados mediante estas técnicas.

A pesar dos retos, os científicos implicados neste estudo cren que os porcos son animais doadores ideais debido ás súas semellanzas anatómicas e de tamaño de órganos cos humanos. Co tempo medio de espera para un transplante de ril sendo de tres a cinco anos, a demanda de órganos transplantables supera con creces a oferta. Esta investigación innovadora trae esperanza para superar esta crise de escaseza de órganos no futuro.

