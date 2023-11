Un descubrimento sorprendente: os folículos pilosos xogan un papel fundamental na detección do tacto suave

Un estudo innovador realizado por investigadores do Imperial College de Londres revelou unha nova visión fascinante do noso sentido do tacto. Ata agora, críase amplamente que as sensacións só se podían transmitir a través das terminacións nerviosas que se atopan na pel e nos folículos pilosos circundantes. Non obstante, este estudo revela unha vía completamente diferente a través da cal podemos percibir toques leves, directamente a través dos propios folículos pilosos.

O equipo empregou un innovador método de secuenciación de ARN e descubriu que as células dentro dunha parte específica do folículo piloso, coñecida como a vaíña da raíz externa (SRO), posúen unha maior concentración de receptores sensibles ao tacto en comparación coas células equivalentes da pel. Para seguir explorando este fenómeno, os investigadores cultivaron cultivos de laboratorio de células do folículo piloso humano xunto aos nervios sensoriais. Sorprendentemente, cando as células do folículo piloso foron estimuladas mecánicamente, tamén se activaron os nervios sensoriais adxacentes, confirmando o rexistro do tacto.

Curiosamente, os experimentos tamén revelaron a liberación de neurotransmisores, é dicir, serotonina e histamina, polas células SRO a través de pequenos sacos chamados vesículas. Ao sinalizar ás células circundantes, estes neurotransmisores contribúen á comunicación de información relacionada co tacto. Os investigadores están encantados con este achado, destacando que suscita numerosas preguntas sobre o papel preciso das células SRO e invita a investigar máis sobre como percibe o tacto a nosa pel.

Os mecanorreceptores son células nerviosas especializadas encargadas de detectar o tacto. Estes mecanorreceptores permítennos percibir unha ampla gama de sensacións, desde brisas suaves ata presións firmes. Neste estudo en particular, descubriuse que as células do folículo piloso interactúan especificamente con mecanorreceptores de baixo limiar (LTMR), que son capaces de detectar toques leves.

Aínda que xa se coñecía a importancia do vello corporal na percepción táctil, esta investigación afonda na intrincada interacción biolóxica entre as células SRO e os LTMR máis aló dunha simple resposta mecánica. Non obstante, as razóns subxacentes deste fenómeno seguen sendo un crebacabezas que os investigadores están ansiosos por resolver. Unha vía interesante de investigación é se os folículos pilosos activan tipos específicos de nervios sensoriais por un mecanismo único e aínda descoñecido.

Ademais, os experimentos revelaron unha disparidade sorprendente cando as células da pel foron substituídas polas células do folículo piloso. Neste caso, a histamina foi liberada, pero os niveis de serotonina eran mínimos. Esta discrepancia intrigante implica que hai algo distinto sobre a función das células SRO.

As implicacións deste estudo van máis aló da nosa comprensión da percepción táctil. Dado que a histamina xoga un papel crucial en varias enfermidades inflamatorias da pel, como o eccema, unha exploración máis profunda de como os folículos pilosos detectan o tacto podería allanar o camiño para mellorar os tratamentos e as medidas preventivas.

Esta investigación innovadora, que arroxa luz sobre as intrincadas capacidades de detección táctil dos folículos pilosos, ofrece posibilidades interesantes para futuros estudos tanto nos campos da neurociencia como da dermatoloxía. Os resultados do estudo foron publicados na prestigiosa revista científica Science Advances.