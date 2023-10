Científicos desenvolven un biorevestimento con pintura para complementar o aire no hábitat de Marte

Os investigadores desenvolveron un biorevestimento, chamado Green Living Paint, que podería incorporarse ao hábitat de Marte para complementar o aire. O biorevestimento contén un tipo de bacteria chamada Chroococcidiopsis cubana, que aproveita unha forma única de fotosíntese para sobrevivir en condicións extremas. Esta bacteria toma dióxido de carbono (CO2) e libera osíxeno como parte do proceso. O equipo dirixido pola microbióloga Simone Krings da Universidade de Surrey no Reino Unido tiña como obxectivo crear unha matriz de biorevestimento duradeiro e respectuosa co medio ambiente para as bacterias.

O biorevestimento foi desenvolvido mesturando látex con partículas de nanoarcilla para conseguir unha estrutura porosa aínda que mecánicamente robusta. Os investigadores observaron o revestimento durante 30 días e descubriron que liberaba constantemente ata 0.4 gramos de osíxeno por gramo de biomasa ao día, mentres absorbía CO2. Este método sostible ten implicacións para a exploración espacial, así como para abordar as preocupacións sobre o aumento das emisións e a escaseza de auga na Terra.

Aínda que a produción actual de osíxeno non é suficiente para un hábitat de Marte por si só, podería reducir significativamente a cantidade de osíxeno que as misións espaciais necesitan transportar. A capacidade de Chroococcidiopsis cubana para sobrevivir en ambientes extremos fai que sexa un candidato potencial para a colonización de Marte. A investigación foi publicada en Microbiology Spectrum.

Fontes:

– Espectro de microbioloxía