Desbloqueando os segredos de Marte: novas perspectivas sobre o interior do planeta

As ondas sísmicas desencadeadas polo impacto dun meteorito en Marte revelaron intrigantes revelacións sobre o interior profundo do planeta. Estes descubrimentos innovadores desafían as suposicións de longa data e proporcionan aos científicos información valiosa sobre a anatomía do noso planeta veciño.

Os datos sísmicos recollidos polo módulo de aterraxe InSight da NASA iluminan a presenza dunha capa de rocha fundida que rodea o núcleo metálico líquido de Marte. Agora enténdese que este compoñente máis interno é máis pequeno e denso do que se cría anteriormente, o que indica un cambio significativo na nosa comprensión da estrutura interna de Marte.

Cando as ondas sísmicas viaxan por diferentes materiais dentro dun planeta, incluídos os xerados polos impactos de meteoritos, a súa velocidade e forma cambian. Os datos adquiridos do instrumento sismómetro de InSight permitiron aos científicos obter unha imaxe máis clara da composición interna de Marte.

O impacto dun meteorito en Tempe Terra, unha rexión das terras altas marcianas, o 18 de setembro de 2021, provocou un terremoto de magnitude 4.2 e deixou atrás un cráter de aproximadamente 425 pés (130 metros) de ancho. Curiosamente, este impacto ocorreu no lado oposto de Marte desde a localización de InSight en Elysium Planitia, unha rexión de chairas.

As ondas sísmicas xeradas por este evento penetraron no interior profundo do planeta, incluído o núcleo, ofrecendo unha visión sen precedentes. Antes deste descubrimento, os científicos só podían observar reflexos desde a parte superior do núcleo de Marte, non as ondas sísmicas que o atravesaban.

Ao analizar o comportamento destas ondas, os investigadores identificaron a presenza dunha capa de silicato fundido, de aproximadamente 90 km de espesor, que rodea o núcleo. Esta rexión fundida, situada no manto, a porción interior do planeta, era descoñecida anteriormente.

Ademais, os investigadores calcularon un novo tamaño para o núcleo de Marte, estimando o seu diámetro nuns 2,080 km (3,350 millas), un 30% máis pequeno que as estimacións anteriores. Tamén descubriron que o manto, que se atopa entre a codia exterior e o núcleo do planeta, esténdese aproximadamente 1,055 km (1,700 millas) baixo a superficie.

A diferenza da Terra, Marte posúe unha capa total ou parcialmente fundida ao redor do seu núcleo. Un estudo indica a presenza dunha capa totalmente fundida, mentres que o outro suxire que está parcialmente fundida na parte superior. A capa fundida e parcialmente fundida está formada principalmente por silicatos enriquecidos en ferro e elementos radiactivos produtores de calor, distintos do manto sólido que se sobrexacente.

Outros estudos revelan que o núcleo de Marte está composto principalmente de ferro e níquel, xunto con elementos máis lixeiros como xofre, osíxeno, carbono e hidróxeno. Estes elementos máis lixeiros comprenden aproximadamente un 9-15% da composición do núcleo en peso, que é menor do que se cría, pero comparable ao núcleo da Terra.

Esta investigación innovadora desafía a nosa comprensión da estrutura interna de Marte e subliña a complexidade dos planetas como sistemas diversos. Marte, cun diámetro duns 4,220 km (6,791 millas) en comparación cos 7,926 km da Terra, segue cautivando a científicos e astrónomos por igual.

