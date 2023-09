O equipo internacional completa a secuenciación do cromosoma Y, revelando novos xenes codificantes de proteínas

Un equipo internacional de investigadores completou con éxito a secuenciación do cromosoma Y, o cromosoma sexual masculino. A investigación innovadora tamén levou ao descubrimento de 41 xenes adicionais que codifican proteínas, o que abre novas vías para a investigación adicional sobre o risco de enfermidades e a bioloxía humana.

Ata hai pouco, faltaba unha parte importante do cromosoma Y do xenoma de referencia, o que representaba un reto para os investigadores. Non obstante, os avances na tecnoloxía e os algoritmos bioinformáticos permitiron ao equipo superar este obstáculo e secuenciar completamente o cromosoma sexual masculino.

A secuenciación do cromosoma Y engadiu 30 millóns de novas bases á referencia do xenoma humano. Ademais, revelou 41 xenes que codifican proteínas previamente descoñecidos. Esta secuencia completa do cromosoma Y proporciona un recurso valioso para estudar as variacións xenéticas que poden afectar os trazos humanos e as enfermidades.

A estrutura do cromosoma Y, que permanecera esquiva durante décadas, agora enténdese mellor. A secuenciación proporcionou un diagrama de cableado dos interruptores xenéticos que son activados polo cromosoma Y, moitos dos cales son críticos para o desenvolvemento masculino. Os científicos agora poden usar este mapa para afondar nas contribucións xenéticas á reprodución e outros trazos específicos dos machos.

O proceso de secuenciación foi particularmente desafiante debido aos patróns moleculares repetitivos e ás secuencias palindrómicas atopadas no cromosoma Y. Non obstante, o novo método de secuenciación permitiu aos investigadores identificar e comprender estas secuencias complexas, proporcionando unha visión máis completa do cromosoma sexual masculino.

A secuencia completa do cromosoma Y foi posible grazas aos esforzos de colaboración de máis de 100 investigadores de todo o mundo. A investigación foi dirixida polo National Human Genome Research Institute e o consorcio Telomere-to-Telomere.

Este logro significativo avanzará moito na nosa comprensión da bioloxía humana e pode contribuír a avances na investigación do cancro. Ademais, a variabilidade observada no cromosoma Y entre individuos agora pódese explorar máis a fondo, o que pode levar a unha mellor comprensión dos riscos de enfermidades.

A finalización da secuenciación do cromosoma Y marca un gran fito na xenómica e prepara o escenario para futuros descubrimentos no campo. Os investigadores agora poden deseñar experimentos para probar o impacto e a función de partes do cromosoma Y previamente inexploradas, arroxando luz sobre o seu papel na saúde humana e no desenvolvemento.

Fontes:

- Título do artigo de orixe: "Hearst Magazines e Yahoo poden obter comisións ou ingresos por algúns elementos a través destas ligazóns".

– Nature Journal, publicación: [Inserir DOI ou números de volume/número/páxina]

– Comunicado de prensa da Universidade de California Santa Cruz: [Inserir URL se está dispoñible]

- Comunicado de prensa da Universidade Johns Hopkins: [Inserir URL se está dispoñible]

– Comunicado de prensa do Instituto Nacional de Investigación do Genoma Humano: [Inserir URL se está dispoñible]

– Consorcio Telómero a Telómero: [Inserir URL se está dispoñible]

– Investigadora da UCSC, Karen Miga Cita: [Inserir URL se está dispoñible]