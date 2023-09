Os vermes parásitos manipulan as formigas para navegar polas briznas de herba

Un estudo recente revelou que os vermes parasitos coñecidos como trematodos do fígado de lanceta teñen unha estratexia máis sofisticada para infectar formigas do que se pensaba. Estes vermes obrigan ás formigas a subir as láminas de herba e despois baixar de novo cando o tempo fai demasiado calor. O propósito desta manipulación é aumentar as posibilidades de que as formigas sexan comidas por animais máis grandes, permitindo que os vermes continúen o seu ciclo vital.

Os trematodos do fígado de lanceta viven principalmente dentro das vacas ou outros rumiantes que pastan como adultos. Os vermes depositan ovos na herba a través da excreción da vaca, que despois son comidos polos caracois. No interior dos caracois, os vermes chegan ao seguinte estadio larvario e reprodúcense asexualmente. Os caracois reaccionan á infestación formando quistes ao redor dos vermes, que finalmente son expulsados ​​e inxeridos polas formigas xunto coas larvas do verme.

Unha vez dentro dunha formiga, as larvas entran na súa seguinte etapa da vida. A maioría migra ao estómago da formiga, pero un vai chegar ao cerebro e tomar o control. A formiga infectada vese entón obrigada a subir á parte superior dunha brizna de herba e adherirse, proporcionando a oportunidade de que os animais máis grandes se coman a formiga e os vermes. Os vermes finalmente chegan á idade adulta dentro do seu último hóspede, móvense ao fígado, aliméntanse, aparean e poñen ovos para reiniciar o ciclo.

Un equipo de investigadores da Universidade de Copenhague decidiu investigar máis este complexo proceso. Estudaron máis de mil formigas infectadas nun bosque de Dinamarca e descubriron que a temperatura tiña a maior influencia no comportamento das formigas. As formigas permaneceron na herba durante os días frescos, pero volvían arrastrarse nos días cálidos. Isto suxire que os vermes manipulan as formigas pola noite e pola mañá para situalas na herba cando os animais de pastoreo están activos e despois protexelas do sol durante o día.

Estes achados destacan a complexidade do comportamento do parasito e a necesidade de realizar máis investigacións para comprender os mecanismos específicos utilizados por estes parasitos para manipular o cerebro das formigas. Aínda que os humanos poden infectarse ocasionalmente por trematodas hepáticas de lanceta, estas infeccións son raras e os humanos son hóspedes accidentais.

