Os vermes parásitos manipulan as formigas para escalar as briznas de herba

Investigacións recentes revelaron que os vermes parasitarios, en concreto os trematodos do fígado de lanceta, teñen a capacidade de manipular as formigas para que suban as láminas de herba e despois volvan baixar cando o tempo fai demasiado calor. Estes vermes teñen un ciclo vital complexo que depende de ser comidos por animais máis grandes para continuar o seu ciclo reprodutivo.

Os fígados de lanceta viven principalmente como adultos dentro de vacas ou outros rumiantes que pastan. Non obstante, para chegar ao seu anfitrión final, pasan por unha serie de etapas. Os ovos de vermes son excretados polas vacas e acaban na herba, onde son consumidos polos caracois. No interior dos caracois, os vermes chegan ao seu estado larvario e reprodúcense asexualmente. Os caracois responden á infestación formando quistes ao redor dos vermes, que despois son expulsados ​​como bolas de baba. As formigas consumen sen sabelo estas bolas de baba, xunto coas larvas de vermes.

Unha vez dentro da formiga, as larvas crecen e migran ao estómago da formiga, mentres que unha larva chega ao cerebro da formiga e toma o control. A formiga infectada é entón manipulada para subir á parte superior dunha brizna de herba e agarrarse a ela, o que o converte nun branco fácil para que os rumiantes errantes consuman sen querer a formiga e os parasitos. Unha vez dentro do hóspede final, os vermes chegan á idade adulta, móvense ao fígado, aliméntanse, se aparean e poñen ovos, reiniciando o ciclo.

Investigadores do Departamento de Ciencias Vexetais e Ambientais da Universidade de Copenhague realizaron un estudo para comprender mellor o comportamento das formigas infectadas. Observaron máis de 1,000 formigas infectadas nos bosques de Bidstrup, Dinamarca, durante 13 días non consecutivos. O estudo descubriu que a temperatura xogaba un papel importante no comportamento das formigas. Nos días frescos, as formigas permanecían principalmente na herba, mentres que nos días máis cálidos, gateaban de novo e retomaban as súas actividades normais. Isto suxire que os vermes manipulan as formigas durante a noite e as primeiras horas da mañá.

O estudo destaca a complexidade e sofisticación destes parasitos e o pouco que aínda sabemos sobre eles. Necesítanse máis investigacións para descubrir os mecanismos específicos que permiten que os trematodos manipulen o cerebro da formiga. Aínda que os humanos poden infestarse ocasionalmente por estes vermes, as infeccións son raras e os humanos son hóspedes accidentais.

fonte: The Guardian