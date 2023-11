Embrións de rato desenvolvidos con éxito no espazo: un paso cara á reprodución no espazo

By

Os embrións de rato lograron un desenvolvemento exitoso mentres se cultivaban a bordo da Estación Espacial Internacional (ISS). Este experimento innovador marca a primeira vez que se cultivan embrións de mamíferos nun ambiente de microgravidade, presentando a posibilidade de que os humanos se reproduzan no espazo.

Para levar a cabo o experimento, os científicos fertilizaron embrións de rato e permitíronlles desenvolverse ata a fase de dúas células. Os embrións foron entón conxelados e lanzados ao espazo. Unha vez a bordo da ISS, os astronautas descongelaron os embrións conxelados e continuaron o seu desenvolvemento durante catro días. Posteriormente, os embrións foron enviados de volta á Terra para unha análise exhaustiva.

Sorprendentemente, os resultados demostraron que as condicións de microgravidade dentro da estación espacial tiveron un impacto mínimo nas primeiras etapas do desenvolvemento do embrión. Este achado proporciona información valiosa que contribúe ao futuro dos voos espaciais humanos.

Teruhiko Wakayama, un recoñecido investigador da Universidade de Yamanashi en Xapón, e autor principal deste estudo innovador, subliña a importancia destes resultados para a próxima fase da exploración espacial. Wakayama destaca a importancia de investigar as capacidades reprodutivas humanas no espazo, especialmente tendo en conta a perspectiva de viaxes espaciais prolongadas, como unha futura misión tripulada a Marte.

"A posibilidade de quedar embarazada durante unha futura viaxe a Marte é unha preocupación real debido á prolongación do tempo de máis de seis meses", afirma Wakayama. "A nosa investigación ten como obxectivo garantir que os humanos poderán concibir e dar a luz con seguridade durante estas misións de longa duración".

Este logro notable na embrioloxía espacial ten un gran valor, xa que abre o camiño para máis investigacións sobre a reprodución humana no cosmos. Ao explorar o desenvolvemento de embrións de mamíferos nun ambiente de microgravidade, os científicos poden reunir datos cruciais para salvagardar a saúde e a seguridade dos astronautas en futuras misións a destinos moito máis aló da Terra.

FAQ

Os humanos poden reproducirse no espazo?

O desenvolvemento exitoso de embrións de rato no espazo suxire que é posible que os humanos se reproduzan no espazo. Necesítanse máis investigacións para comprender plenamente as implicacións e os desafíos da reprodución humana máis aló da Terra.

Cal foi o propósito do experimento?

O experimento tiña como obxectivo investigar os efectos da microgravidade no desenvolvemento do embrión. Ao conxelar e facer crecer embrións de rato na ISS, os científicos buscaron reunir información valiosa que poida contribuír á futura exploración espacial e, potencialmente, apoiar a reprodución humana no espazo.

Cales son as implicacións desta investigación?

A investigación abre novas posibilidades para as futuras viaxes espaciais humanas. Comprender os efectos da microgravidade no desenvolvemento do embrión é fundamental para garantir a seguridade e o benestar dos astronautas en misións prolongadas. Ademais, este coñecemento é esencial para planificar e preparar posibles asentamentos humanos noutros corpos celestes.