Novos coñecementos sobre o límite entre o núcleo e o manto da Terra revelados por experimentos recentes

Os científicos fixeron un descubrimento innovador sobre o límite núcleo-manto da Terra, arroxando luz sobre as misteriosas interaccións entre os silicatos e os materiais metálicos en condicións extremas. Anteriormente, se sabía pouco sobre a dinámica química desta zona, pero experimentos recentes revelaron un fenómeno fascinante.

Un equipo de investigadores da Universidade Estatal de Arizona, dirixido polos científicos Dan Shim, Taehyun Kim e Joseph O'Rourke da Escola de Exploración da Terra e do Espazo, realizou experimentos de alta temperatura e presión utilizando técnicas avanzadas na Fonte Avanzada de Fotóns de Argonne. National Lab e PETRA III de Deutsches Elektronen-Synchrotron en Alemaña.

Os seus experimentos simularon as condicións extremas atopadas no límite núcleo-manto e demostraron que a auga da superficie terrestre pode filtrarse profundamente no planeta. Cando a auga subducida chega ao límite núcleo-manto, prodúcese unha reacción química, que leva á formación dunha capa distinta rica en hidróxeno e esgotada en silicio.

Esta nova capa afecta ás propiedades do núcleo externo, transformándoo nunha estrutura semellante a unha película. Ademais, a reacción xera cristais de sílice, que se elevan e se integran no manto, afectando as condicións de temperatura no límite núcleo-manto.

Estes achados desafían a crenza de longa data de que hai un intercambio material limitado entre o manto e o núcleo da Terra. Parece que un importante intercambio de material ocorre debido á profunda infiltración de auga ao longo de miles de millóns de anos. A interacción entre auga e silicio no núcleo leva á formación de sílice, destacando unha relación núcleo-manto máis dinámica.

O descubrimento tamén suxire un ciclo global da auga maior do que se pensaba. O núcleo metálico profundo e o ciclo da auga superficial están interconectados mediante procesos xeoquímicos, que están significativamente influenciados pola rexión modificada no límite núcleo-manto.

Aínda que se necesitan máis investigacións para comprender plenamente as implicacións deste descubrimento, proporciona información valiosa sobre os procesos interiores da Terra e amplía a nosa comprensión das complexas interaccións que ocorren no fondo do noso planeta.

Preguntas máis frecuentes:

P: Cal é o límite núcleo-manto?

O límite núcleo-manto é a rexión que separa o núcleo terrestre, composto principalmente por ferro fundido e níquel, do manto circundante, que consiste en material de rocha sólida.

P: Cales son as implicacións dos experimentos recentes?

Os experimentos revelan que a auga da superficie terrestre pode infiltrarse no interior profundo, provocando reaccións químicas e modificando a composición do límite núcleo-manto. Isto desafía as suposicións anteriores sobre o intercambio de material limitado entre o manto e o núcleo.

P: Como afecta este descubrimento á nosa comprensión do ciclo da auga da Terra?

Os descubrimentos suxiren un ciclo global da auga máis extenso do que se pensaba, con conexións profundas entre o núcleo metálico profundo e a auga na superficie. A rexión alterada no límite núcleo-manto xoga un papel crucial nestes procesos xeoquímicos.

P: Que técnicas se utilizaron nos experimentos?

Os experimentos empregaron técnicas de células de yunque de diamante quentadas con láser a alta temperatura e presión en instalacións avanzadas nos Estados Unidos e Alemaña para reproducir as condicións extremas no límite núcleo-manto da Terra.

P: Onde podo atopar máis información sobre a investigación?

A investigación publícase na revista Nature Geoscience. Podes acceder ao artigo en [URL do dominio](inserir aquí o URL do dominio).