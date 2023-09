O misterio dos diamantes rosas: os científicos atopan o "ingrediente que falta" para a formación

Os científicos fixeron recentemente un descubrimento innovador sobre a formación de diamantes rosas, coñecidos pola súa rareza e beleza exquisita. Os diamantes rosas atópanse entre as pedras máis caras do mundo e son cobizados por coleccionistas e entusiastas das xoias. A maioría destas xoias raras, máis do 90 por cento, foron descubertas na mina Argyle, no remoto noroeste de Australia, que cesou recentemente en operacións.

A cuestión de por que a mina Argyle produciu un número tan elevado de diamantes rosas desconcerta aos investigadores durante anos. A diferenza da maioría das outras minas de diamantes, que están situadas no medio dos continentes, a mina de Argyle está situada no bordo dunha. Nun novo estudo publicado na revista Nature Communications, un equipo de científicos australianos revelou que os diamantes rosas foron levados á superficie terrestre a través da ruptura do primeiro supercontinente hai aproximadamente 1.3 millóns de anos.

Segundo o autor principal do estudo, Hugo Olierook, da Universidade de Curtin, en Australia Occidental, xa se coñecían dous dos tres ingredientes necesarios para a formación de diamantes rosas. O primeiro ingrediente é o carbono, que debe estar situado nas profundidades da Terra, polo menos a 150 quilómetros (93 millas) baixo a superficie. Se o carbono é menos profundo, transformaríase en grafito, unha substancia moito menos valiosa que os diamantes.

O segundo ingrediente é a cantidade precisa de presión necesaria para alterar a claridade dos diamantes e darlles o seu ton rosa característico. Olierook explica que aplicar moi pouca presión daría lugar a diamantes claros, mentres que demasiada presión faría que se volven marrón. Paga a pena notar que unha gran parte dos diamantes atopados na mina Argyle eran da variedade marrón menos valiosa.

Este descubrimento recente arroxa luz sobre o proceso de formación dos diamantes rosas e proporciona información valiosa para localizar depósitos similares en todo o globo. Investigacións posteriores neste campo poderían descubrir fontes adicionais destas xoias moi demandadas, ofrecendo unha maior oferta no mercado. O estudo reforza o atractivo e a intriga que rodean os diamantes rosas, solidificando a súa reputación como algunhas das pedras máis prezadas e exclusivas do mundo.

Fontes:

- Murray Rayner, o descubrimento do diamante rosa podería axudar a atopar novos depósitos, Phys.org

– Traffic Studio #B, os diamantes rosas son incriblemente raros e caros. Os científicos saben que saben como se formaron, Business Insider