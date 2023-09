O "ingrediente que falta" para os diamantes rosas atopados, abrindo as portas para novos descubrimentos

By

Os científicos fixeron un descubrimento innovador que arroxa luz sobre a orixe dos diamantes rosas, unha das pedras preciosas máis caras e buscadas do mundo. A maioría dos diamantes rosas foron desenterrados na mina Argyle, agora pechada, no remoto noroeste de Australia, pero as razóns detrás da abundancia destas pedras preciosas permaneceron como un misterio.

Nun estudo publicado na revista Nature Communications, un equipo de investigadores australianos revelou que os diamantes rosas formáronse como resultado da ruptura do primeiro supercontinente hai uns 1.3 millóns de anos. Este evento levou os diamantes á superficie terrestre, facéndoos accesibles para os humanos.

O autor principal do estudo, Hugo Olierook da Universidade de Curtin, explicou que a formación de diamantes rosas require tres ingredientes. O primeiro é o carbono, pero non un carbono calquera: debe estar nas profundidades da Terra, a menos de 150 km. O segundo ingrediente é a cantidade correcta de presión para afectar a claridade dos diamantes, converténdoos de claro a rosa. Por último, o ingrediente que falta é un evento volcánico que impulsou os diamantes á superficie terrestre.

Usando un láser máis fino que un cabelo humano, os investigadores examinaron cristais nunha mostra de rocha de Argyle e determinaron que os diamantes xurdiron hai 1.3 millóns de anos, o que é 100 millóns de anos máis tarde do que se cría. Esta liña temporal aliñase coa ruptura do supercontinente, coñecido como Nuna ou Columbia, que ocorreu hai uns 1.8 millóns de anos.

Durante este período de colisións estremecedoras, unha inmensa presión torceu a cor nos diamantes, dándolles o seu ton rosa. Cando Nuna comezou a romperse, activou a "cicatriz" destas colisións, facendo que o magma se disparase a través da vella cicatriz e levase os diamantes xunto con ela.

Aínda que a mina de Argyle pechou, esta nova comprensión do proceso de formación de diamantes rosas podería axudar aos esforzos futuros para localizar xemas similares. As áreas próximas aos bordos dos continentes, como Canadá, Rusia, o sur de África e Australia, que tamén se viron afectadas pola ruptura de Nuna, teñen o potencial de converterse en novos "paraísos de diamantes rosas".

Aínda que se espera que o valor dos diamantes rosas continúe aumentando a medida que diminúe a oferta, atopar máis destas xemas raras non será unha tarefa fácil nin rápida. Non obstante, este descubrimento allana o camiño para a exploración continuada e o posible descubrimento de diamantes rosas aínda máis abraiantes.

Fonte: Nature Communications.