O branqueamento de coral atopado en profundidades inesperadas no Océano Índico

Investigadores da Universidade de Plymouth fixeron un descubrimento sorprendente sobre o branqueamento de corais no Océano Índico. Atoparon evidencias de branqueamento de coral ata 90 metros (295 pés) baixo a superficie, profundidades que antes se pensaba que eran resistentes ao quecemento do océano. O estudo, publicado en Nature Communications, revelou que ata o 80 por cento dos arrecifes de determinadas zonas do fondo mariño foran danados polo aumento da temperatura do océano.

Tradicionalmente, críase que os corais máis profundos eran resistentes ao quecemento do océano porque críase que as augas máis frías que habitan seguían sendo relativamente estables. Non obstante, este estudo demostrou que este non é o caso, xa que pode poñer en risco os arrecifes a profundidades similares en todo o mundo polos cambios climáticos.

O equipo de investigación utilizou unha combinación de monitorización in situ, robots submarinos e datos oceanográficos xerados por satélite para estudar o fenómeno. Descubriron que aínda cando as temperaturas da superficie se mantiveron estables, un aumento significativo da temperatura por debaixo da superficie estaba afectando ao coral das profundidades. Este branqueamento das profundidades mariñas produciuse mesmo cando os arrecifes menos profundos non mostraban signos de dano.

Aínda que o estudo descubriu que partes do arrecife se recuperaron cando os investigadores regresaron en 2020 e 2022, os resultados aínda son motivo de preocupación. Espérase que os corais mesofóticos, atopados entre 100 e 490 pés baixo a superficie, mitiguen os danos ecolóxicos causados ​​polo branqueamento dos corais de augas pouco profundas debido ao quecemento do océano. Non obstante, estes corais agora tamén están en risco.

O impacto do cambio climático na oceanografía da rexión estase a amplificar polos ciclos que se producen na natureza, como O Niño e o Dipolo do Océano Índico. Os investigadores subliñan a urxente necesidade de ampliar a nosa comprensión dos impactos destes cambios nestes ambientes, dos que actualmente temos un coñecemento limitado.

