Un estudo recente publicado en Earth-Science Reviews arroxa unha nova luz sobre a extinción da biota Malvinoxhosan, un antigo grupo de animais acuáticos que habitou no supercontinente Gondwana. Durante case dous séculos, a causa da súa desaparición permaneceu como un misterio, pero agora os investigadores cren que descubriron a verdade. O dedo da culpa apunta directamente ao cambio climático.

Gondwana, que abarcaba partes da actual África, América do Sur, Australia, a Antártida, o subcontinente indio e a Península Arábiga, estaba situada preto do Polo Sur. Durante un período de 5 millóns de anos, o nivel do mar que rodea Gondwana baixou gradualmente, o que finalmente levou á extinción da biota Malvinoxhosan.

Ao reanalizar centos de fósiles e examinar as propiedades xeolóxicas das rochas nas que se atoparon, os investigadores puideron reconstruír unha cronoloxía dos acontecementos. As capas fósiles da biota Malvinoxhosan corresponderon a lixeiros descensos do nivel do mar, o que resultou ser o "pistola humeante" que desencadeou estes eventos de extinción. O cambio climático provocado polas baixadas do nivel do mar perturbou as correntes oceánicas, afectando os procesos oceánicos ao redor do Polo Sur.

A biota Malvinoxhosan, que se cre que evolucionou para sobrevivir en augas máis frías, non puido adaptarse aos cambios climáticos derivados das perturbacións das correntes oceánicas. Como consecuencia, foron substituídas por especies mariñas máis adaptables e ben adaptadas a augas máis cálidas.

Este evento de extinción tivo un impacto devastador no ecosistema ao redor do Polo Sur, provocando un colapso da biodiversidade que aínda persiste ata hoxe. Os resultados do estudo teñen implicacións máis amplas, que serven de advertencia sobre a vulnerabilidade dos ambientes polares e dos ecosistemas aos cambios no nivel do mar e na temperatura.

Mentres nos enfrontamos á actual crise da biodiversidade, esta investigación pon de relevo o sensibles que son os ecosistemas ao cambio climático inducido polo home. Serve como un claro recordatorio de que calquera cambio irreversible que fagamos hoxe terá consecuencias permanentes e de gran alcance para o noso planeta.

FAQ

P: Que é Gondwana?



R: Gondwana foi un supercontinente que existiu hai uns 420 millóns de anos e comprendía partes de África, América do Sur, Australia, a Antártida, o subcontinente indio e a Península Arábiga.

P: Cal era a biota Malvinoxhosan?



R: A biota Malvinoxhosan era un antigo grupo de animais acuáticos que vivían nas augas que rodeaban Gondwana. Estaba composto principalmente por trilobites, braquiópodos bivalvos, moluscos e equinodermos.

P: Que causou a extinción da biota Malvinoxhosan?



R: Un descenso gradual do nivel do mar perturbou as correntes oceánicas ao redor do Polo Sur, o que provocou cambios climáticos aos que a biota Malvinoxhosan non se puido adaptar, que finalmente levou á súa extinción.

P: Que nos di esta investigación sobre o cambio climático actual?



R: O estudo destaca a sensibilidade dos ambientes polares e dos ecosistemas aos cambios no nivel do mar e na temperatura. Serve como recordatorio das consecuencias irreversibles do cambio climático inducido polo home sobre a biodiversidade.

P: Pode o ecosistema arredor do Polo Sur recuperar os seus niveis históricos de biodiversidade?



R: O ecosistema non se recuperou totalmente desde o evento de extinción, o que suxire que a perda de biodiversidade causada pola desaparición da biota Malvinoxhosan tivo impactos duradeiros.