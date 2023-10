A nova tecnoloxía permite a imaxe en tempo real das ondas sonoras en materiais cristalinos

By

Os científicos desenvolveron unha nova tecnoloxía que permite obter imaxes en tempo real das ondas sonoras que viaxan a través de materiais cristalinos. Os materiais cristalinos sólidos, como metais, cerámicas e rochas, son notoriamente difíciles de modelar debido ás súas complexas estruturas e comportamentos. Os métodos anteriores permitiron aos científicos caracterizar estes materiais cunha resolución tan baixa como 100 nanómetros. Non obstante, víronse limitados na súa capacidade para capturar a dinámica dos materiais que ocorren ao longo do tempo, normalmente só poden seguir os cambios en milisegundos a segundos.

A nova tecnoloxía, descrita nun artigo recente publicado en PNAS, implica o uso de raios X altamente especializados e un microscopio avanzado construído ao final dun láser de electróns libres de raios X de 3 km de lonxitude. Este microscopio permite aos investigadores capturar as ondas sonoras que viaxan a través dunha mostra de diamante de 1 mm en tempo real. O equipo puido capturar instantáneas das ondas sonoras cunha resolución temporal tan pequena como uns picosegundos.

Segundo o profesor Henning Friis Poulsen, autor correspondente do estudo, a nova tecnoloxía proporciona un xeito non invasivo e máis rápido de visualizar os procesos estruturais en materiais cristalinos. Abre posibilidades para investigar unha ampla gama de fenómenos estruturais ultrarrápidos que antes estaban fóra do alcance da ciencia. Isto inclúe o estudo de procesos en diversos materiais, como metamateriais, cristais fotónicos, materiais termoeléctricos e mesmo materiais brandos como perileno e perovskitas híbridas.

A capacidade de visualizar e comprender a dinámica das ondas sonoras en materiais cristalinos ten implicacións para a física do estado sólido, a ciencia dos materiais e a xeociencia. Tamén pode contribuír a probar modelos sismolóxicos de propagación do son en materiais planetarios. Espérase que os resultados deste estudo inspiren novas investigacións e avances no campo.

