Un novo método de escritura en auga descuberto por físicos alemáns

By

Físicos alemáns desenvolveron un método único para escribir en auga e outros substratos fluídos. A maioría dos métodos de escritura convencionais implican esculpir liñas ou depositar tinta sobre substratos sólidos, onde as forzas intermoleculares axudan ás figuras escritas a manter a súa forma. Non obstante, estes métodos non son efectivos para superficies mergulladas en fluídos.

O equipo de investigación alemán quería atopar unha forma de "escribir nun fluído" sen as limitacións dun substrato. Necesitaban un método que puidese contrarrestar a dispersión das liñas debuxadas e empregar un pequeno "bolígrafo" que non crease turbulencias mentres se movía polo medio fluído.

A súa solución consistiu en poñer a tinta directamente na auga e utilizar como bolígrafo unha microperla feita de material de intercambio iónico. A pequena conta, que mide entre 20 e 50 micras de diámetro, non xera vórtices. Ao alterar o valor do pH local da auga, a perla atrae partículas de tinta, permitindo escribir ou debuxar letras ou caracteres.

O equipo demostrou con éxito o seu método nun pequeno baño de auga, producindo un patrón do tamaño do título dun personaxe "I". O seu enfoque é o suficientemente flexible como para reproducir calquera tipo de escritura que utilice liñas continuas. O método podería permitir rupturas entre letras separadas activando e desactivando o proceso de intercambio iónico, así como borrando ou corrixindo o que foi "escrito".

Os investigadores tamén suxiren a posibilidade de utilizar outro tipo de partículas, como as quentadas con láser ou micronadadores orientables individualmente, para permitir a escritura paralela de estruturas na auga e xerar patróns de densidade complexos.

Aínda que este traballo aínda está nas súas fases preliminares, mostra un potencial prometedor para novas formas de escribir e debuxar en substratos fluídos.

Fonte: Pequeno, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741