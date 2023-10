Os segredos dos Superbolts: Desvelando o misterio dos poderosos raios

Os científicos lograron un gran avance na comprensión das condicións que conducen á formación de raios, uns raios excepcionalmente poderosos, capaces de ser 1,000 veces máis fortes que os raios habituais. Aínda que o raio medio ten un golpe de preto de 300 millóns de voltios, só o un por cento dos raios entran na categoría de superbolts, que poden causar danos inmensos ás estruturas e aos buques.

As últimas investigacións revelaron que é máis probable que se produzan superbolts cando a zona de carga dunha nube de tormenta está moi preto da superficie terrestre ou do océano. En consecuencia, hai puntos quentes para a actividade de superbolt en áreas específicas, como parches de océanos e altas montañas. Estudos anteriores identificaran o océano Atlántico nororiental, o mar Mediterráneo e o altiplano entre Perú e Bolivia como rexións propensas aos superbolts, e os científicos estaban ansiosos por entender por que.

Para desvelar este misterio, os investigadores analizaron datos da World Wide Lightning Location Network, unha rede global de detectores de radio, que proporcionaba información sobre o momento, a localización e os niveis de enerxía dos superbolts. Ao comparar as condicións durante as tormentas que produciron superbolts, incluíndo a altitude da superficie, a temperatura das nubes e as concentracións de aerosois, os investigadores fixeron algúns descubrimentos clave.

Ao contrario das crenzas convencionais, o estudo descubriu que as concentracións de aerosois non tiñan unha influencia significativa na forza dos superbolts. O autor principal do estudo, Avichay Efraim, explicou que os superbolts son un fenómeno raro pero impresionante, e esta investigación ofrece unha peza crucial do crebacabezas. Non obstante, a investigación está lonxe de rematar, e aínda quedan máis factores por explorar, como o impacto da actividade solar e o campo xeomagnético terrestre na formación de superbolts.

Os resultados deste estudo, publicados en JGR Atmospheres, arroxan luz sobre a natureza esquiva dos superbolts e achégannos a desbloquear os seus segredos. Comprender as condicións necesarias para a súa aparición pode axudar a desenvolver estratexias para mitigar a devastación potencial causada por estes poderosos raios.

