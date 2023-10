A sorprendente vida do mar profundo revelada nunha nova imaxe

As imaxes recentemente lanzadas capturadas na misteriosa "zona crepuscular" das profundidades do mar revelaron un mundo cheo de vida. Esta imaxe foi tomada ao redor dos montes submarinos Geologist preto das illas hawaianas, utilizando un vehículo de exploración do mar profundo chamado Mesobot. A zona crepuscular refírese ás áreas do océano onde a luz solar non pode penetrar, comezando a aproximadamente 100 metros (330 pés) de profundidade.

A imaxe mostra unha variedade de organismos fascinantes, incluíndo longas cadeas de criaturas, formas de vida con tentáculos e ata unha lura que emite unha nube de tinta defensiva. Estes organismos constitúen a maior migración animal da Terra, xa que migran diariamente desde as augas superficiais ata as profundidades escuras para esconderse durante as horas de luz. Esta migración xoga un papel crucial na regulación do clima global do océano ao transportar carbono desde as augas superficiais ata o océano profundo, onde pode ser secuestrado durante longos períodos.

O Mesobot, a diferenza doutros vehículos de exploración do mar profundo, está deseñado para ter un impacto mínimo na vida do océano profundo. O seu deseño delgado e as hélices de movemento lento impiden que asuste á fauna que atopa. Isto é importante tendo en conta a natureza fráxil dos ecosistemas mariños profundos.

As profundidades do mar seguen en gran parte sen explorar, con só ao redor do 25 por cento do fondo mariño cartografiado adecuadamente. As misións oceánicas profundas son vitais para descubrir e comprender a vida diversa e moitas veces enigmática que existe nestes territorios inexplorados. Ademais, estas misións poden revelar posibles aplicacións para a vida do mar profundo, como o desenvolvemento de novos medicamentos. Os estudos demostraron que os invertebrados mariños producen unha maior variedade de substancias antibióticas, anticanceríxenas e antiinflamatorias que calquera grupo de organismos terrestres.

Comprender as profundidades do mar e os seus habitantes ten implicacións de gran alcance, especialmente a medida que as actividades industriais como a minería de profundidades se fan máis frecuentes. Ao arroxar luz sobre este mundo oculto, os científicos esperan preservar e protexer estes delicados ecosistemas e aproveitar os potenciais beneficios que posúen.

