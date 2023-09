O amor dos gatos polo atún: explorando a ciencia detrás das súas preferencias gustativas

A afinidade dos gatos polo atún sempre foi un feito ben coñecido entre os propietarios de gatos. Non obstante, os investigadores descubriron agora a razón científica detrás desta afección. Un estudo recente publicado na revista Chemical Sense revelou que os gatos, ao igual que os humanos, posúen receptores gustativos para o umami, un dos cinco gustos principais. Umami dá aos alimentos un sabor sabroso ou carnoso, polo que é comprensible por que os gatos, como carnívoros obrigados, se sentirían atraídos por ela.

A diferenza dos receptores umami humanos, os dos gatos están deseñados especificamente para unirse a certos produtos químicos que se atopan en altas concentracións no atún. Estes produtos químicos melloran a experiencia de umami dos gatos, creando unha forte preferencia pola golosina de peixe. O atún contén monofosfato de inosina, un nucleótido que se une fortemente ao sitio de unión umami único dos gatos. Ademais, o atún é rico no aminoácido L-Histidina, que se considera un aminoácido esencial para os gatos e actúa como un potente potenciador de umami.

Este nivel de comprensión molecular sobre as preferencias gustativas dos gatos ten o potencial de revolucionar a formulación de alimentos e medicamentos para gatos. Ao incorporar estes compostos específicos potenciadores de umami, os fabricantes poden crear produtos máis atractivos e satisfactorios para os consumidores felinos.

A medida que se amplía o noso coñecemento dos receptores do gusto felino, abre novas vías para mellorar non só a súa dieta senón tamén os medicamentos que reciben. A capacidade de crear produtos farmacéuticos máis apetecibles e eficaces pode aliviar algúns dos desafíos asociados coa medicación dos gatos. Ademais, esta investigación proporciona información valiosa sobre as adaptacións evolutivas dos gatos, arroxando luz sobre como as súas orixes no deserto influíron nas súas preferencias dietéticas.

En xeral, este estudo axuda a desvelar os misterios detrás do amor inquebrantable dos gatos polo atún e ofrece perspectivas emocionantes para futuros avances na cociña e a saúde felina.

Fontes:

– LiveScience: os investigadores descobren por que os gatos adoran o atún (URL)