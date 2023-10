Científicos identifican desencadenantes de patóxenos bacterianos, abrindo a porta a novas estratexias de tratamento

Unha nova investigación realizada na Universidade de Nevada, Las Vegas (UNLV) está a arroxar luz sobre as bacterias nocivas e como activan certos xenes que causan enfermidades no corpo humano. Liderado pola microbióloga Helen Wing, un equipo de científicos interdisciplinares centrou a súa atención na Shigella, un patóxeno bacteriano mortal que é responsable de causar síntomas como calambres abdominais, febre e diarrea. Os Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades estiman que as infeccións por Shigella provocan 600,000 mortes no mundo cada ano.

Un dos descubrimentos fundamentais feitos polos investigadores é o papel dunha proteína importante chamada VirB, que actúa como un "interruptor" que provoca que a bacteria cause enfermidades nos humanos. A proteína únese ao ADN de Shigella, activando a enfermidade. Non obstante, o estudo descubriu que interferir co proceso de unión de VirB pode evitar que Shigella cause enfermidade.

A investigación, publicada na revista mBio, gañou o recoñecemento como "Elección do editor". Cando se realizan substitucións na proteína VirB, esta perde a súa capacidade para activar os xenes de virulencia en Shigella, facendo efectivamente a bacteria non infecciosa. Este achado abre a posibilidade de desenvolver tratamentos dirixidos á proteína VirB para combater as infeccións por Shigella.

O equipo do laboratorio de microbioloxía da UNLV ten como obxectivo obter unha mellor comprensión destas proteínas "de cambio", que poden transformar bacterias normalmente inofensivas en patóxenos agresivos. O obxectivo final é descubrir métodos para controlar bacterias que causan enfermidades e, potencialmente, desenvolver novos fármacos dirixidos a estas proteínas.

As implicacións desta investigación esténdense máis aló de Shigella a outros patóxenos. Os científicos cren que poderían aplicarse enfoques similares a outras bacterias clínicamente relevantes dirixíndose a diferentes proteínas implicadas na virulencia da enfermidade. Ao comprender o funcionamento e as interaccións destas proteínas, os científicos esperan mellorar as estratexias de tratamento e aliviar a carga das enfermidades infecciosas en todo o mundo.

Unha das moléculas clave implicadas no proceso de unión é o trifosfato de citidina (CTP), que é crucial para a regulación de VirB. Ao interferir coa unión de CTP, os investigadores esperan desenvolver estratexias de tratamento que poidan minimizar o impacto de bacterias nocivas como Shigella.

Esta investigación marca un importante paso adiante para descubrir os desencadenantes dos patóxenos bacterianos e abre a porta a novas vías de tratamento e prevención. Ao comprender os mecanismos que permiten que as bacterias causen enfermidades, os científicos poden desenvolver estratexias máis eficaces para combater estas infeccións e mellorar a saúde global.

Fonte: Universidade de Nevada, Las Vegas [Sen URL]