O fracking con CO2 líquido pode provocar pequenos tremores, mostra unha nova investigación

Novas investigacións revelaron que o fracking, xa sexa realizado con dióxido de carbono líquido (CO2) ou auga, pode causar pequenos tremores. Este estudo confirma que os tremores son producidos polos mesmos procesos que poderían provocar terremotos máis grandes e prexudiciais.

O fracking, ou fracturación hidráulica, consiste en inxectar fluídos debaixo da superficie terrestre para extraer petróleo e gas natural. Aínda que os métodos tradicionais de fracking usan augas residuais, esta investigación en particular centrouse no uso de CO2 líquido. O fracking con CO2 líquido ten o beneficio adicional de secuestrar o carbono, reducindo a súa contribución á retención de calor atmosférica.

As estimacións suxiren que o fracking de dióxido de carbono ten o potencial de aforrar tanto carbono ao ano como mil millóns de paneis solares. Isto fai que sexa unha opción máis respectuosa co medio ambiente en comparación co fracking de augas residuais, xa que mantén o carbono baixo terra e fóra da atmosfera.

O estudo, publicado na revista Science, indica que os descubrimentos dos tremores derivados do fracking de CO2 tamén son aplicables ao fracking baseado na auga. Ambos métodos poden inducir potencialmente actividade sísmica.

Os sismólogos debateron previamente sobre a orixe destes tremores, e algúns suxeriron que foron causados ​​por grandes terremotos que ocorreron lonxe, mentres que outros suxiron a hipótese de que eran ruídos xerados polas actividades humanas. Ao instalar sismómetros ao redor dun sitio de fracking en Wellington, Kansas, os investigadores puideron determinar que os tremores estaban realmente relacionados coas inxeccións de fluídos.

O seguimento destas actividades é fundamental para comprender a deformación das rochas e seguir o movemento dos fluídos despois da inxección. Os experimentos de modelado poden axudar a determinar presións seguras de inxección de fluídos para minimizar a probabilidade de provocar unha actividade sísmica prexudicial. Non obstante, a presenza de fallos descoñecidos fai que sexa difícil predicir o resultado en todos os casos.

Esta investigación arroxa luz sobre o impacto potencial do fracking nas actividades sísmicas e enfatiza a necesidade dun seguimento e regulación coidadosos para mitigar os riscos asociados ao proceso.

