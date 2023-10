As misteriosas ondas de plasma "cantantes" que rodean a Mercurio

By

Os científicos fixeron un descubrimento fascinante sobre o planeta máis pequeno do noso sistema solar, Mercurio. Dirixidos polo astrónomo Mitsunori Ozaki da Universidade de Kanazawa en Xapón, os investigadores detectaron ondas de plasma "cantantes" que rodean a Mercurio, o que podería ampliar a nosa comprensión do medio magnético do planeta.

Mercurio é único porque carece dun campo magnético forte debido á súa proximidade ao sol. O descubrimento destas ondas de plasma, ou sons de "asubío", é significativo porque normalmente se observan e rexistran desde as atmosferas de planetas como a Terra, Xúpiter e Saturno. Non obstante, esta é a primeira vez que se atopan ondas deste tipo ao redor de Mercurio, un planeta cunha atmosfera case inexistente debido ao constante bombardeo dos ventos solares e a radiación do sol.

A diferenza da Terra, que ten cintos de radiación permanentes como a capa de ozono para atrapar a radiación solar, Mercurio carece desta protección. Polo tanto, este novo descubrimento abre oportunidades para estudar como o vento solar moldea o débil campo magnético de Mercurio.

Nos últimos meses tamén xurdiron outros datos interesantes sobre Mercurio. A pesar da súa falta de atmosfera, o planeta ten a súa propia aurora única. Ademais, Mercurio é coñecido pola súa rápida órbita arredor do sol, completando unha revolución en só 88 días terrestres. Sorprendentemente, non é o planeta máis quente do noso sistema solar; ese título recae en Venus, grazas á súa densa atmosfera. Ademais, os científicos observaron que Mercurio vaise reducindo gradualmente, un fenómeno que desconcerta aos investigadores durante moitos anos.

Este descubrimento de ondas de plasma arredor de Mercurio amplía o noso coñecemento do planeta e do seu medio magnético. Presenta novas oportunidades para que os científicos afonden nos misterios de Mercurio e comprendan mellor os efectos do vento solar neste planeta rochoso.

