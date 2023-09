O descubrimento da estrutura humana máis antiga do mundo arroxa unha nova luz sobre as primeiras tecnoloxías humanas

Arqueólogos británicos e africanos fixeron un descubrimento innovador no sur de África, unha proba da estrutura humana máis antiga do mundo. Esta impresionante estrutura, construída por unha especie extinta de humanos hai máis de medio millón de anos, atopouse no norte de Zambia nun terreo encharcado. Crese que a estrutura, feita de madeira traballada, serviu como vía ou plataforma elevada a través dun pantano ou dentro dunha zona húmida.

Esta estrutura recentemente desenterrada ten polo menos o dobre de idade que calquera outra estrutura coñecida por humanos. Espérase que o seu descubrimento revolucione a comprensión arqueolóxica da primeira tecnoloxía humana e das habilidades cognitivas. Suxire que os primeiros humanos tiñan habilidades sofisticadas en enxeñería e carpintería moito antes do que se pensaba.

A pista ou plataforma construída por humanos é só unha pequena parte dun asentamento humano prehistórico máis grande ao longo da marxe sur do río Kalambo. Este lugar atópase moi preto das notables marabillas naturais dunha fervenza de 235 metros de altura e un canón de 300 metros de profundidade. A topografía local única, que inclúe marismas, lagos e bosques fluviais, probablemente atraeu aos primeiros cazadores-recolectores humanos á zona.

Os arqueólogos tamén descubriron ferramentas de pedra utilizadas para cortar, picar e raspar, así como un posible fogar para cociñar. Os humanos prehistóricos que viviron nesta zona eran membros da extinta especie Homo heidelbergensis, que prosperou hai entre 600,000 e 300,000 anos. O Homo heidelbergensis xa colonizara África, o oeste de Asia e Europa nese momento, pero finalmente extinguiuse, posiblemente debido á competencia de especies humanas máis avanzadas como o Homo sapiens e os Neandertais.

O proxecto de investigación Deep Roots of Humanity, unha colaboración entre o Reino Unido, Bélxica e Zambia, liderou as investigacións arqueolóxicas nos últimos catro anos. Utilizáronse técnicas de datación por luminiscencia para determinar a idade da estrutura e outros achados. Segundo o profesor Larry Barham, o director do proxecto, este descubrimento desafiará as percepcións existentes sobre as especies humanas extintas e proporcionará novos coñecementos sobre a evolución humana.

Fontes:

– Natureza, Volume/Edición: Vol. 582, número 7812, páxinas 468-471 (2020)

– Proxecto de investigación Deep Roots of Humanity e Universidade de Liverpool

Definicións:

– Vía elevada: vía elevada, construída a miúdo como medio para atravesar terreos difíciles como marismas ou humidais.

– Prehistórico: Refírese a un período anterior á historia rexistrada, normalmente o tempo anterior ao desenvolvemento da linguaxe escrita e á invención dos sistemas de escritura.

– Datación por luminiscencia: Método utilizado para determinar a idade de minerais ou artefactos mediante a medición da radiación acumulada ao longo do tempo.