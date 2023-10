A estrutura humana máis antiga do mundo descuberta no sur de África

Arqueólogos do Reino Unido, Bélxica e Zambia descubriron a estrutura humana máis antiga do mundo no sur de África. Esta estrutura, que ten polo menos medio millón de anos de antigüidade, estaba feita de madeira traballada e probablemente foi usada como vía elevada ou plataforma elevada nunha zona húmida. O descubrimento fíxose nun terreo encharcado no norte de Zambia e ten o dobre de antigüidade que calquera estrutura feita por humanos anteriormente coñecida. Espérase que este achado cambie a comprensión dos arqueólogos da primeira tecnoloxía humana e das habilidades cognitivas.

A estrutura de madeira é só unha pequena parte dunha maior presenza humana prehistórica ao longo da marxe sur do río Kalambo. A zona, coñecida polas súas marabillas naturais, unha fervenza de 235 metros de altura e un canón de 300 metros de profundidade, probablemente atraeu aos primeiros cazadores-recolectores humanos á rexión. As cataratas e a variada topografía local proporcionaron recursos e oportunidades para a caza e a recolección. As inmediacións das cataratas tiñan marismas, pequenos lagos, vías fluviales, bosques fluviais e unha chaira inundable fértil. O río desemboca no lago Tanganica, que é rico en peixes e atraería animais.

Os arqueólogos atoparon dúas partes da estrutura de madeira: unha sección de 1.4 metros de lonxitude dun tronco de árbore e un toco de árbore. Estes foron modificados por carpinteiros prehistóricos. Tamén descubriron ferramentas de pedra para cortar, picar e raspar, así como un posible fogar para cociñar. Os humanos prehistóricos que viviron alí eran membros da especie Homo heidelbergensis, hoxe extinta, que floreceu hai entre 600,000 e 300,000 anos.

No proxecto de investigación, denominado "Deep Roots of Humanity", participaron expertos das universidades de Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway e Lieja, así como da Xunta de Museos Nacionais e da Comisión Nacional de Conservación do Patrimonio de Zambia. Utilizáronse técnicas de datación por luminiscencia para determinar a idade dos achados. O profesor Larry Barham, o director do proxecto, dixo que este descubrimento está a cambiar a nosa comprensión dunha especie humana extinta desde hai moito tempo.

Fontes:

– Natureza (informe académico): [link]

– Proxecto de investigación Deep Roots of Humanity e Universidade de Liverpool: [link]