O novo asteroide "Polymnia" suscita preguntas sobre elementos descoñecidos

Un estudo recente realizado pola Universidade de Arizona descubriu un asteroide chamado "Polymnia" que desafía os elementos coñecidos na Terra. O estudo, publicado no European Physical Journal Plus, revela que Polyhymnia ten unha densidade superior a calquera elemento que se atope no noso planeta, o que suxire a existencia dun elemento que actualmente está ausente da nosa táboa periódica.

Polyhymnia está situada no cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter, e está categorizado como un asteroide "próximo á Terra" debido á súa proximidade ao noso planeta. Aínda que os asteroides poden parecer pouco importantes, as súas composicións fascinaron tanto aos astrofísicos como aos científicos da NASA. De feito, a NASA está a perseguir activamente Polyhymnia para obter mostras e investigar máis as súas propiedades.

Johann Rafelski, profesor de física da Universidade de Arizona, comentou o descubrimento, afirmando que se asteroides como Polyhymnia conteñen elementos superpesados, suscita preguntas sobre como se formaron estes elementos e por que non se descubriron noutro lugar. A densidade de Polyhymnia supera incluso os elementos máis densos coñecidos na Terra, como o osmio, que é coñecido por ter o maior número de protóns.

O equipo da Universidade de Arizona clasificou a Polyhymnia como un "CUDO" (obxecto ultradenso compacto), indicando a presenza de compoñentes que actualmente son descoñecidos para a humanidade. Crese que este elemento permanece estable cun número atómico de 164, o que indica unha densidade significativamente maior que calquera elemento que coñecemos actualmente.

A NASA xa comezou a desenvolver plans para lanzar unha nave espacial non tripulada para estudar e recuperar mostras de Polyhymnia. Esta misión segue unha recente colaboración entre a Universidade de Arizona e a NASA, que trouxo con éxito mostras dun asteroide chamado Bennu. Descubriuse que estas mostras eran ricas en carbono, o que suxire a posibilidade de metais valiosos dentro dos asteroides.

O descubrimento de Polyhymnia e a súa peculiar densidade suscita interesantes preguntas sobre a existencia de elementos descoñecidos no universo e como se forman. A vindeira misión de estudar e recuperar mostras deste asteroide proporcionará información valiosa sobre os misterios do noso sistema solar.

Definicións:

– Asteroide: un pequeno corpo rochoso que orbita ao redor do sol, que normalmente se atopa no cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter.

– Densidade: masa dunha substancia por unidade de volume.

– Elemento: Substancia que non se pode descompoñer en substancias máis sinxelas por medios químicos. Os elementos represéntanse mediante símbolos na táboa periódica.

– Táboa periódica: unha disposición tabular dos elementos químicos, organizados en función do seu número atómico, configuración electrónica e propiedades químicas recorrentes.

– Protón: partícula subatómica con carga positiva, que se atopa no núcleo dun átomo.

