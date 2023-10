Desenvolvemento dun modelo para predicir a activación dos receptores de estróxenos nas focas do Baikal por contaminantes ambientais

Investigadores do Centro de Estudos do Medio Mariño (CMES) da Universidade de Ehime desenvolveron un modelo que pode predecir a capacidade dos contaminantes ambientais para activar os receptores de estróxenos nas focas do Baikal. Este estudo utilizou tanto experimentos in vitro como simulacións por ordenador para avaliar o potencial de activación dos bisfenois (BPs) e dos bifenilos policlorados hidroxilados (OH-PCB) nos subtipos de receptores de estróxenos α (bsERα) e β (bsERβ).

Os experimentos in vitro revelaron que a maioría dos BP e dos OH-PCB mostraban actividade similar aos estróxenos contra ambos os subtipos de bsER. Entre os BPs probados, o bisfenol AF demostrou a actividade similar aos estróxenos máis forte. Do mesmo xeito, 4′-OH-CB50 e 4′-OH-CB30 mostraron a actividade máis forte entre os OH-PCB probados contra bsERα e bsERβ, respectivamente.

Para seguir investigando como se unen estes contaminantes ambientais ao bsER, realizáronse simulacións de acoplamento por ordenador. A partir dos resultados destas simulacións e das propiedades estruturais dos contaminantes, desenvolvéronse modelos de relación estrutura-actividade cuantitativa (QSAR) para ambos os subtipos bsER. Estes modelos predixiron con precisión o potencial de activación de cada contaminante ambiental nos experimentos in vitro, distinguindo entre compostos que se activan e aqueles que non se activan tanto para bsERα como para bsERβ. Os investigadores tamén identificaron factores importantes que inflúen no potencial de activación dos contaminantes.

Ademais, os investigadores construíron con éxito un modelo QSAR que prevé o potencial de activación dos receptores de estróxenos (ER) do rato usando o mesmo método. Isto demostra a aplicabilidade deste enfoque de modelización en diferentes especies.

O desenvolvemento deste modelo é un paso importante para comprender e predecir os efectos dos contaminantes ambientais no sistema endócrino das focas do Baikal. Proporciona unha ferramenta valiosa para avaliar os riscos potenciais destes contaminantes e informar os esforzos de conservación desta especie vulnerable.

Fonte: Hoa Thanh Nguyen et al, "Simulacións in silico e descritores moleculares para predecir potencias de transactivación in vitro dos receptores de estróxenos selados de Baikal por contaminantes ambientais", Ecotoxicoloxía e seguridade ambiental (2023).