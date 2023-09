Un avance no diagnóstico: a tecnoloxía CRISPR detecta o virus Monkeypox cunha precisión e velocidade sen precedentes

Científicos do Peter Doherty Institute for Infection and Immunity e do Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research desenvolveron unha ferramenta de diagnóstico revolucionaria chamada MPXV-CRISPR. Publicado en The Lancet Microbe, o seu estudo colaborativo mostra o poder da tecnoloxía CRISPR para detectar o virus da varíola do mono (MPXV) cunha precisión e velocidade incomparables.

Aínda que CRISPR é amplamente coñecido polas súas capacidades de edición de xenes, recentemente foi aproveitado para deseñar ferramentas de diagnóstico moi sensibles. MPXV-CRISPR funciona como un "detective súper preciso", identificando rapidamente material xenético específico asociado ao virus en mostras clínicas. Os investigadores programaron a ferramenta para dirixirse a secuencias xenéticas exclusivas de MPXV, utilizando unha base de datos de 523 xenomas de MPXV para construír as "guías" necesarias para unirse ao ADN viral.

Cando o ADN viral está presente nunha mostra clínica, o sistema CRISPR é guiado ata o obxectivo e emite un sinal que indica a presenza do virus. A sensibilidade e precisión acadadas por MPXV-CRISPR son comparables aos métodos de PCR estándar, pero cun tempo de proba significativamente reducido.

Unha das características innovadoras de MPXV-CRISPR é a velocidade de diagnóstico. Os diagnósticos actuais da varíola do mono adoitan implicar probas de laboratorio centralizadas, que poden levar varios días para obter resultados. Pola contra, MPXV-CRISPR pode detectar o virus en 45 minutos notables.

Para cumprir os estándares establecidos pola Organización Mundial da Saúde, o equipo de investigación pretende adaptar MPXV-CRISPR nun dispositivo portátil para a detección in situ nos puntos de atención. Esta tecnoloxía ten o potencial de revolucionar a xestión da varíola do mono, proporcionando un acceso máis rápido a diagnósticos precisos, especialmente en áreas remotas e con recursos limitados. Ao acelerar o tratamento e mellorar os resultados dos pacientes, o enfoque descentralizado das probas podería mellorar significativamente as respostas de saúde pública aos brotes de varíola do mono.

O estudo realizouse en colaboración co Melbourne Sexual Health Center e a Universidade de Monash. Os investigadores cren que o MPXV-CRISPR representa un gran avance no campo do diagnóstico e promete transformar a xestión da enfermidade no futuro.

fonte:

O microbio Lancet. (2023). Detección rápida do virus da varíola do mono mediante un ensaio mediado por CRISPR-Cas12a: un estudo de validación e avaliación de laboratorio.