Científicos descobren a ráfaga de radio rápida máis distante do universo

Os radiotelescopios revolucionaron a nosa comprensión do cosmos, revelando que o tranquilo ceo nocturno está cheo de fenómenos enerxéticos. Entre estes sinais atópanse "ráfagas rápidas de radio" (FRB), curiosos pulsos de ondas de radio que duran só milisegundos antes de desaparecer. Detectados por primeira vez en 1932 polo enxeñeiro Karl Jansky, os FRB seguen intrigando aos astrónomos, que traballan para desvelar os seus misterios.

Nun avance recente, os investigadores informaron do descubrimento do FRB máis distante xamais detectado. Usando o radiotelescopio australiano SKA Pathfinder (ASKAP), os científicos identificaron unha ráfaga de radio rápida coñecida como "FRB 20220610A". Para confirmar a orixe desta explosión, o equipo empregou o Very Large Telescope, que detectou tenues manchas de luz dunha galaxia extremadamente distante. A análise das ondas de luz estiradas indicaron que o estalido viaxou durante un asombroso 8 millóns de anos para chegar á Terra, o que o converteu no FRB máis remoto observado ata a data.

Os astrónomos están ansiosos por descubrir a orixe das rápidas ráfagas de radio. Aínda que actualmente hai dúas teorías principais, os investigadores están a considerar varias posibilidades. Unha explicación suxire que os estalidos poden orixinarse de magnetares, que son estrelas de neutróns densas con campos magnéticos incriblemente fortes. Outra hipótese propón que a fusión de obxectos masivos, como buracos negros ou estrelas colapsadas, podería desencadear estes poderosos estalidos de radio.

É importante notar que a pesar da fascinación polas ráfagas de radio rápidas, actualmente non hai probas que suxiran que se orixinen da intelixencia extraterrestre. Non obstante, o estudo destas explosións ofrece información valiosa sobre a estrutura do noso universo. Por exemplo, a análise das explosións ao atravesar nubes de gas quente entre galaxias proporciona pistas sobre a composición e natureza dos obxectos celestes distantes.

O descubrimento do FRB máis distante ata agora é un fito significativo para comprender o enigmático fenómeno das ráfagas de radio rápidas. Mentres os astrónomos continúan investigando estes sinais fugaces, esperan descubrir máis segredos sobre o universo e os seus eventos enerxéticos.

