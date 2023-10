Científicos confirman: as erupcións volcánicas causaron un cambio climático mortal hai millóns de anos

Segundo investigacións científicas recentes, confirmouse que hai millóns de anos a Terra experimentou un cambio climático mortal provocado polas erupcións volcánicas. Este descubrimento innovador arroxa luz sobre os efectos a longo prazo da actividade volcánica no clima do noso planeta.

Durante estas antigas erupcións liberáronse á atmosfera cantidades masivas de gases volcánicos e aerosois. Estes gases, incluíndo o dióxido de carbono e o dióxido de xofre, actuaron como gases de efecto invernadoiro, atrapando a calor e provocando un aumento significativo das temperaturas globais. Este quecemento súbito e rápido levou a consecuencias devastadoras para o medio ambiente e a biodiversidade.

Os estudos demostraron que a liberación de aerosois volcánicos creou inicialmente un efecto de arrefriamento temporal, que foi seguido por un período significativo de quecemento. Este quecemento provocou cambios drásticos nos patróns meteorolóxicos, levando a eventos climáticos extremos como tormentas intensas, secas e ondas de calor. Estes eventos, á súa vez, provocaron extincións masivas e perturbacións dos ecosistemas.

Os científicos puideron estudar estes cambios climáticos antigos mediante a análise de núcleos de xeo, rexistros de sedimentos e evidencias xeolóxicas. Ao examinar a composición química destes rexistros, os investigadores puideron identificar sinaturas volcánicas distintas, proporcionando información cruciais sobre o papel dos volcáns en eventos pasados ​​do cambio climático.

Comprender os efectos a longo prazo das erupcións volcánicas no clima do noso planeta é vital para prever e mitigar os impactos da actividade volcánica futura. Dado que as erupcións volcánicas continúan ocorrendo hoxe en día, o coñecemento obtido desta investigación pode axudar aos científicos a desenvolver estratexias para minimizar os seus efectos potenciais sobre o medio ambiente e as sociedades humanas.

Esta investigación innovadora serve como outro recordatorio da interconexión dos sistemas terrestres e da complexa relación entre os eventos xeolóxicos e o cambio climático. Ao seguir estudando e entendendo estas relacións, os científicos poden traballar cara a un futuro máis sostible para o noso planeta.

