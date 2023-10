Cando evolucionaron os animais por primeira vez? Un novo enfoque para resolver o debate

Os científicos estimaron que hai case 8 millóns de especies de animais que viven hoxe, o que mostra a gran biodiversidade da Terra. Non obstante, a cuestión de cando evolucionaron os animais por primeira vez foi un tema de debate durante séculos. Os fósiles animais máis antigos que se coñecen, que datan duns 500 millóns de anos, xa eran complexos e visibles a simple vista. Pero descubrimentos recentes, como os fósiles de Ediacara Biota de aparencia estraña de hai 574 a 539 millóns de anos, suxiren que os animais puideron existir aínda antes.

Os paleontólogos tamén descubriron fósiles parecidos a unha esponxa de hai uns 800 millóns de anos, pero non se pode demostrar de forma concluínte que sexan animais. Ademais, o rexistro fósil está cheo de lagoas, xa que só unha fracción da vida foi fosilizada. Para abordar estes desafíos, os científicos recorreron á bioloxía molecular e ao uso de reloxos moleculares para estimar o tempo das orixes animais.

Os reloxos moleculares funcionan comparando o ADN dos animais modernos para determinar canta evolución ocorreu. Aínda que as estimacións das orixes animais oscilan entre hai 800 e 700 millóns de anos, a presenza de diferentes estimacións baseadas en fósiles e reloxos moleculares causou controversia.

Nun estudo recente, os científicos propuxeron un novo enfoque para estimar o momento das orixes animais. En lugar de centrarse nos fósiles animais máis antigos, os investigadores examinaron o tipo de rochas que poderían preservar os primeiros animais. Descubriron que as rochas ricas en minerais de arxila, que teñen propiedades antibacterianas e poden preservar os tecidos brandos, son ideais para a fosilización. Non obstante, as rochas do período de tempo de hai uns 790 millóns de anos que posúen estas propiedades ricas en arxila non conteñen fósiles animais, o que suxire que os animais aínda non evolucionaron nese momento.

Necesítanse máis investigacións para continuar a procura de probas de orixe animal. Ao explorar máis eras xeolóxicas e examinar rochas con potencial para preservar os primeiros animais, os científicos esperan coñecer mellor cando apareceron os animais na Terra.

