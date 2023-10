Científicos crean un atlas espacial do proteoma do cloroplasto para comprender a fotosíntese

Os investigadores desenvolveron un atlas espacial do proteoma do cloroplasto, que arroxa luz sobre o funcionamento interno da fotosíntese. Os cloroplastos, que se atopan nas plantas e nas algas, xogan un papel crucial na conversión da enerxía solar en enerxía química mediante a fotosíntese.

Nun estudo publicado na revista Cell, os científicos mapearon as localizacións de 1,034 proteínas dentro do cloroplasto da alga verde Chlamydomonas. Este mapa completo revela a organización espacial do cloroplasto e identifica varias estruturas do cloroplasto, incluíndo a envoltura do cloroplasto, os complexos ADN-proteína, os microcompartimentos de almacenamento de graxa e os corpos proteicos asociados á captura de dióxido de carbono.

Ao examinar as interaccións entre proteínas coñecidas e novos compoñentes, os investigadores detectaron proteínas que residen tanto no cloroplasto como noutras estruturas celulares, o que suxire funcionalidade cruzada e comunicación entre estas estruturas. Usando técnicas de aprendizaxe automática, o equipo xerou predicións para as localizacións de todas as proteínas en Chlamydomonas, axudando na asignación de funcións supostas para proteínas previamente non caracterizadas en función da súa localización celular.

O atlas espacial proporciona información valiosa sobre a función e organización das proteínas dentro do cloroplasto, o que permite aos científicos comprender mellor o funcionamento interno da fotosíntese. Este coñecemento é esencial para a enxeñaría de cultivos cunha produtividade mellorada para afrontar os retos do cambio climático na agricultura.

A investigación realizada por Lianyong Wang et al. senta as bases para futuros estudos centrados en desvelar os misterios do cloroplasto, a estrutura celular central implicada na fotosíntese.

Fontes:

- Lianyong Wang et al, "Un atlas de proteínas de cloroplasto revela estruturas puntuadas e organización espacial das vías biosintéticas", Cell (2023).

– Información da revista: Cell