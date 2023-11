Científicos mongoles descobren novas ideas sobre a postura da morte dos dinosauros

Científicos que realizan unha escavación en Mongolia fixeron un descubrimento notable que arroxa luz sobre a pose de morte dos dinosauros. No deserto de Gobi, na Formación Barun Goyot, os paleontólogos desenterraron o cranio e o esqueleto case completo dunha especie de dinosauro previamente descoñecida. O que fixo que este achado fose particularmente intrigante foi que a maioría dos ósos aínda estaban dispostos na pose orixinal da morte do dinosauro, proporcionando novas perspectivas sobre o seu comportamento e fisioloxía.

Chamada Jaculinykus yaruui, crese que esta especie deriva dos alvarezsáuridos, un grupo de pequenos dinosauros parecidos a aves de finais do Cretácico. O descubrimento desafía as nocións anteriores de que só as aves actuais presentan unha postura específica para durmir cando morren. Este achado suxire que o comportamento foi máis común do esperado entre os dinosauros non aviares e os seus parentes aviares.

O doutor Jingmai O'Connor, curador asociado de réptiles fósiles, discutiu a importancia do achado. Nunha diferenza da postura tradicional para durmir, a cabeza do dinosauro estaba metida sobre os seus membros, coa cola ben envolta ao seu corpo. Esta postura reflicte a das aves actuais, o que indica un vínculo potencial entre ambos. Crese que a pose de durmir cumpriu unha función termorreguladora, conservando a calor corporal incluso na morte.

Este descubrimento ofrece pistas valiosas sobre os cambios evolutivos que se produciron nos alvarezsáuridos. A medida que estes dinosauros diminuíron de tamaño co paso do tempo, é posible que adoptaran a mesma estratexia de termorregulación que os seus homólogos aviares. Isto suxire que o comportamento termorregulador parecido ás aves evolucionou antes da orixe do voo motorizado, destacando as adaptacións e comportamentos fascinantes dos dinosauros antigos.

Este descubrimento innovador non só amplía a nosa comprensión do comportamento dos dinosauros, senón que tamén enfatiza as características compartidas entre as aves antigas e as actuais. Subliña a importancia de estudar meticulosamente os fósiles para descifrar os misterios da historia do noso planeta e as criaturas que no seu día percorreron a terra.

FAQ

1. Cal é a importancia do descubrimento?

O descubrimento dunha especie de dinosauro previamente descoñecida no deserto de Gobi de Mongolia arroxa luz sobre a postura dos dinosauros para durmir cando morren. Este descubrimento suxire que a pose particular de durmir, que se asemella á das aves actuais, era máis común entre os dinosauros non aviares e os seus parentes aviares do que se pensaba.

2. Como se relaciona a pose durmida do dinosauro coas aves modernas?

A postura durmida do dinosauro, coa cabeza colocada sobre os seus membros e a cola enrolada ao redor do seu corpo, reflicte a postura adormecida das aves actuais. Esta semellanza indica un vínculo potencial entre ambos, desafiando a idea de que só os paxaros presentan esta pose específica cando morren.

3. Por que adoptou o dinosauro esta postura para durmir?

Os expertos cren que a pose de durmir cumpriu unha función termorreguladora, axudando a conservar a calor corporal incluso na morte. Este comportamento puido evolucionar entre os dinosauros xa que sufriron cambios de tamaño co paso do tempo.

4. Que revela este descubrimento sobre a evolución dos dinosauros?

O descubrimento suxire que o comportamento termorregulador parecido ás aves observado na especie de dinosauro é anterior á orixe do voo motorizado. A medida que os alvarezsáuridos diminuíron de tamaño co paso do tempo, probablemente adoptaron a mesma estratexia de termorregulación que os seus homólogos aviares.

5. Como contribúe este achado á nosa comprensión da vida antiga?

Ao descubrir novas ideas sobre o comportamento e a fisioloxía dos dinosauros, este descubrimento amplía a nosa comprensión das formas de vida antigas. Destaca as características compartidas entre os dinosauros e as aves actuais, facendo fincapé na importancia dunha análise coidadosa dos fósiles para descifrar a historia do noso planeta.