A nova técnica combina métodos de imaxe para visualizar procesos intracelulares

By

Un equipo de investigadores dirixido por Peter Dahlberg no SLAC National Accelerator Laboratory está a desenvolver unha técnica que combina os métodos de imaxe da tomografía electrónica crioxénica (cryo-ET) e a microscopía de fluorescencia de súper resolución para visualizar os procesos intracelulares con gran detalle. Dahlberg pretende fusionar as vantaxes de ambas técnicas, permitindo a identificación de biomoléculas específicas e unha visión completa do seu contexto celular.

A microscopía de fluorescencia de súper resolución é eficaz para rastrexar moléculas individuais, pero carece de información sobre o medio celular circundante. Cryo-ET, por outra banda, proporciona imaxes de alta resolución das células pero non pode identificar e rastrexar moléculas individuais. A técnica de Dahlberg, chamada "tomografía electrónica correlativa crioxénica super-resolveda e luz", aborda esta limitación superpoñendo imaxes obtidas mediante ambos métodos para proporcionar unha visualización clara da molécula diana e do seu contorno.

Non obstante, a combinación destas técnicas require unha optimización e modificacións significativas no microscopio. Dahlberg e o seu equipo estiveron traballando na mellora dun sistema de fresado de feixe iónico enfocado cun microscopio electrónico de varrido (FIB-SEM) conectado para superar desafíos como as células de conxelación instantánea nunha pequena reixa e garantir a compatibilidade de ambos os métodos de imaxe.

Para lograr isto, Dahlberg modificou o FIB-SEM engadindo un microscopio óptico. Esta modificación permite a recollida de datos de microscopía de fluorescencia sen necesidade de mover a reixa, minimizando así o posible dano e contaminación.

O equipo xa utilizou esta técnica para estudar o comportamento das proteínas dentro das células bacterianas de Caulobacter crescentus, que sofren división asimétrica. Os resultados proporcionaron información valiosa sobre os procesos intracelulares e teñen o potencial de arroxar luz sobre mecanismos similares nas células humanas.

Dahlberg e o seu equipo están entusiasmados por utilizar plenamente o microscopio modificado e seguir avanzando na técnica. Ao combinar crio-ET e microscopía de fluorescencia de súper resolución, pretenden desvelar os misterios das máquinas moleculares que impulsan os procesos celulares fundamentais.

Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117