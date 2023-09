O ascenso da investigación non divulgada xerada pola IA: unha violación da ética?

Nun incidente recente, un artigo de investigación publicado na revista Physica Scripta foi retractado porque os autores non revelaron o seu uso de ChatGPT, un chatbot de intelixencia artificial, na elaboración do manuscrito. O descubrimento foi realizado por Guillaume Cabanac, un informático, que notou unha frase peculiar na terceira páxina do artigo. Isto levou a Cabanac a investigar máis e, finalmente, levou á retracción do papel. Este non é un incidente illado, xa que Cabanac identificou outros artigos que conteñen sinais reveladores da participación de ChatGPT.

Moitos editores permiten o uso de ferramentas de modelo de linguaxe grande (LLM) como ChatGPT para axudar na preparación do manuscrito, sempre que estea declarado. Non obstante, algúns investigadores optan por non revelar o seu uso das ferramentas de IA. Estes investigadores corren o risco de enfrontarse a violacións éticas e posibles retraccións se se descobre o seu uso non revelado. Aínda que algúns papeis xerados pola intelixencia artificial poden conter trazos sutís que os distinguen dos traballos escritos por humanos, os chatbots máis sofisticados como ChatGPT son cada vez máis difíciles de detectar.

A investigación xerada pola intelixencia artificial non revelada supón un problema máis grande máis aló da violación da ética. O rápido aumento das ferramentas de IA como ChatGPT proporciona un terreo fértil para as fábricas de papel, empresas que producen e venden manuscritos falsos aos investigadores. Esta afluencia de artigos xerados pola IA ameaza con diluír a calidade da investigación científica.

Ademais, o problema dos artigos xerados pola intelixencia artificial non revelados expón a tensión dos revisores por pares que moitas veces carecen de tempo para examinar a fondo os manuscritos. Identificar referencias falsas e patróns lingüísticos cuestionables pode levar moito tempo, especialmente co aumento do volume de publicacións. Os investigadores e editores deben atopar formas de abordar este problema para manter a integridade da investigación científica.

En conclusión, o aumento da investigación non divulgada xerada pola IA require unha maior transparencia e responsabilidade na comunidade científica. Os investigadores deben revelar o seu uso de ferramentas de IA na preparación de manuscritos e os editores deben garantir procesos completos de revisión por pares para detectar posibles violacións da ética. Defender os estándares de integridade científica é vital para fomentar a confianza e garantir a credibilidade da investigación académica.

Fontes:

– Retracción en papel de Physica Scripta: Physica Scripta, 9 de agosto de 2021

– ChatGPT e investigación xerada pola IA: Natureza, 18 de agosto de 2021

– Riscos que presentan as fábricas de papel: Elisabeth Bik, consultora independente de integridade da investigación

– Tensión dos revisores: Smut Clyde, psicólogo xubilado