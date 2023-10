Científicos descobren a orixe das primeiras galaxias

Nun descubrimento sorprendente, o telescopio espacial James Webb descubriu unha colección de galaxias maduras que se remontan ás primeiras etapas do universo. Esta revelación deixou aos científicos cuestionando as teorías existentes da cosmoloxía. Non obstante, un novo estudo pode proporcionar unha explicación que se aliña coa comprensión científica actual.

O telescopio espacial James Webb, que comezou a funcionar o ano pasado, proporcionou unha visión notable da historia inicial do universo. Observou un grupo de galaxias que existiron durante o amencer cósmico, unha época enigmática. A presenza destas galaxias masivas e maduras contradí as expectativas e suscita preguntas sobre os principios fundamentais da cosmoloxía.

Os científicos traballaron activamente para resolver este misterio sen descoñecer o coñecemento científico existente. O último estudo ofrece unha solución potencial que non require unha reevaluación completa das teorías cosmolóxicas.

A startup española PLD Space prepárase para o lanzamento de foguetes

PLD Space, unha startup española, prepárase para o lanzamento de proba do seu foguete reutilizable Miura-1. Este lanzamento marcará un fito significativo no desenvolvemento de "microlanzadores" e será o primeiro lanzamento de foguetes totalmente privado de Europa.

O lanzamento da proba está previsto que teña lugar na madrugada do sábado desde Huelva, no suroeste de España. PLD Space pretende demostrar a viabilidade da súa tecnoloxía de foguetes reutilizables a través desta misión suborbital. Despois de enfrontarse a un intento infrutuoso en xuño, a compañía está ansiosa por mostrar o potencial do seu innovador foguete.

As pegadas humanas antigas datan de miles de anos antes do esperado

Novas investigacións revelaron que os humanos ocuparon a paisaxe de América do Norte moito antes do que se cría. Determinouse que as pegadas fosilizadas atopadas no Parque Nacional White Sands de Novo México teñen entre 21,000 e 23,000 anos de antigüidade.

Este descubrimento, baseado en técnicas de datación por radiocarbono e luminiscencia estimulada ópticamente, indica que o Homo sapiens tivo presenza en América do Norte durante as condicións máis duras da última Idade de Xeo. Estes achados arroxan luz sobre a resistencia e adaptabilidade da nosa especie en ambientes extremos.

Fontes:

– Os científicos desenredan o misterio sobre as primeiras galaxias do universo

– PLD Space de España conta atrás para probar o lanzamento de foguetes desde Europa

– Novas probas confirman a antigüidade das antigas pegadas humanas en Novo México