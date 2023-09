A mostra de asteroide da NASA foi entregada de forma segura ao deserto de Utah

A última misión espacial da NASA alcanzou un fito importante xa que unha cápsula que contén a maior mostra de solo recollida xamais dun asteroide aterrou con éxito no deserto de Utah. A cápsula, liberada pola sonda OSIRIS-REx, tocou terra nunha zona de aterraxe designada ao oeste de Salt Lake City.

A sonda OSIRIS-REx tiña unha misión para recoller unha mostra do asteroide Bennu, que logrou a principios deste ano. O domingo, a cápsula en forma de goma de goma que transportaba a preciosa carga volveu entrar na atmosfera terrestre e lanzouse con paracaídas ao deserto de Utah.

Este é un logro significativo para a NASA, xa que supón a primeira vez que unha mostra dun asteroide se devolveu con éxito á Terra desde que as misións Apolo devolveron rochas lunares nas décadas de 1960 e 1970. Os científicos están ansiosos por estudar a mostra de asteroide xa que contén información valiosa sobre a formación do sistema solar e pode proporcionar pistas sobre as orixes da vida na Terra.

Noutras noticias relacionadas co espazo, a Forza Espacial dos Estados Unidos está a explorar a posibilidade de establecer unha liña directa con China para evitar crises no espazo. O xeneral Chance Saltzman, o xefe de operacións espaciais, expresou a necesidade dunha comunicación directa entre a Forza Espacial e a súa contraparte chinesa para desescalar as tensións. Aínda que as discusións tiveron lugar internamente, aínda non se produciu ningún compromiso formal con China.

Establecer unha liña directa con China podería ser un paso crucial para garantir a cooperación pacífica no espazo e evitar posibles conflitos ou malentendidos. Os Estados Unidos recoñecen a importancia da colaboración internacional na exploración espacial e pretenden fomentar mellores canles de comunicación con todas as nacións espaciais.

Estes dous desenvolvementos destacan o continuo progreso e cooperación no campo da exploración espacial e a crecente importancia das actividades baseadas no espazo no mundo moderno.

Fontes:

– NASA: www.nasa.gov

- Reuters: www.reuters.com