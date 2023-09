O descubrimento de Zambia mostra que os primeiros humanos usaban madeira para construír estruturas

Os arqueólogos de Zambia fixeron un descubrimento innovador ao longo do río Kalambo. Escavaron dous troncos con muescas, con forma e unidos da árbore de salgueiro de froitos grandes, que se remontan a case 476,000 anos. Estes artefactos de madeira representan a evidencia máis antiga coñecida de seres humanos, anteriores á nosa propia especie, construíndo estruturas con madeira. Este descubrimento destaca os logros tecnolóxicos avanzados dos nosos antigos antepasados ​​e mostra o seu enxeño.

O achado desafía as suposicións anteriores sobre as capacidades dos primeiros humanos e arroxa nova luz sobre as súas capacidades innovadoras. As estruturas de madeira proporcionan información sobre o hábitat humano primitivo e demostran a sofisticación das antigas técnicas de construción. Este descubrimento tamén revela a relación de longa data entre os humanos e a madeira como material de construción versátil.

A importancia deste descubrimento vai máis aló da nosa comprensión dos comportamentos humanos antigos. Pódese ver como un paso importante no desenvolvemento da civilización humana, sendo as estruturas de madeira fundamentais para o progreso da arquitectura e da enxeñaría ao longo da historia. Ao analizar estes artefactos de madeira, os investigadores poden obter información valiosa sobre os métodos de construción e os avances tecnolóxicos dos nosos antigos predecesores.

Fontes:

"Zambia atopa mostra que os humanos construíron con madeira durante 476,000 anos" - Reuters

ARN recuperado dun tigre de Tasmania extinto nun estudo innovador

Os científicos lograron un importante avance científico ao recuperar o ARN dun extinto tigre de Tasmania, tamén coñecido como tilacino. O marsupial carnívoro do tamaño dun can habitou antes no continente australiano e nas illas circundantes, pero agora está extinguido debido á actividade humana. Non obstante, os investigadores conseguiron extraer ARN, un material xenético presente nas células vivas, da pel e do músculo desecados dun exemplar de tigre de Tasmania conservado desde 1891.

Este estudo innovador abre novas posibilidades para comprender a composición xenética e as características biolóxicas das especies extinguidas. O ARN, coas súas semellanzas estruturais co ADN, proporciona aos investigadores información valiosa sobre o código xenético do tigre de Tasmania e a súa historia evolutiva. Ao analizar o ARN recuperado, os científicos poden obter información sobre as adaptacións e comportamentos únicos deste fascinante depredador extinto.

Ademais, este estudo senta un precedente para futuras investigacións sobre especies extinguidas, que ofrece oportunidades potenciais para recuperar material xenético doutros organismos desaparecidos. A capacidade de extraer ARN de exemplares que teñen máis dun século de antigüidade amplía o alcance da análise xenética e abre novas vías para estudar a antiga biodiversidade da Terra.

Fontes:

"Nun primeiro momento, o ARN é recuperado do extinto tigre de Tasmania" - Reuters

A última misión de Rocket Lab remata abruptamente, as accións caen

Rocket Lab USA experimentou un revés cando a súa última misión fallou só 2-1/2 minutos despois do lanzamento. Un problema non revelado provocou o fallo, o que provocou un atraso na próxima misión da empresa. Como resultado, as accións de Rocket Lab caeron aproximadamente un 8% despois do incidente.

A rápida resposta e transparencia da compañía espacial demostran o seu compromiso coa seguridade e a fiabilidade. Ao abordar rapidamente o incidente e atrasar a próxima misión, Rocket Lab garante unha investigación exhaustiva e os axustes necesarios para evitar que se produzan problemas similares no futuro. Aínda que os contratempos non son pouco comúns na industria aeroespacial, a dedicación da compañía á mellora continua é fundamental para manter a confianza e a confianza dos clientes.

O innovador enfoque de Rocket Lab para os lanzamentos de pequenos satélites converteunos nun actor destacado na industria espacial. Mentres continúan perfeccionando as súas capacidades de lanzamento e abordando calquera desafío técnico, Rocket Lab segue sendo un contribuínte importante ao crecente campo da exploración espacial comercial.

Fontes:

"O depósito de accións de Rocket Lab xa que a última misión remata abruptamente" - Reuters

Definicións:

ARN: o ácido ribonucleico é unha molécula implicada en diversos procesos biolóxicos, incluíndo a síntese de proteínas e a transmisión de información xenética.

Tigre de Tasmania: Tamén coñecido como tilacino, era un marsupial carnívoro nativo de Tasmania, Australia e Nova Guinea, que se extinguiu a principios do século XX.

