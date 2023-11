A ilusión dos aneis que desaparecen: o cruce de anel-plano de Saturno

Saturno, o xigante gaseoso coñecido polos seus magníficos aneis, ten un fenómeno notable chamado cruce anel-plano. Este evento, que ocorre aproximadamente cada 15 anos, cautiva tanto aos astrónomos como aos observadores das estrelas. Durante este período, os aneis de Saturno parecen "desaparecer", dando a ilusión dunha liña plana que atravesa o planeta. Pero que é o que causa exactamente este feito fascinante?

O cruce do plano anular de Saturno é o resultado dos ángulos de visión cambiantes desde a Terra a medida que ambos os planetas se inclinan durante as súas órbitas arredor do Sol. Dado que a Terra tarda un ano en orbitar ao redor do Sol mentres que Saturno tarda aproximadamente 29.4 anos, a nosa perspectiva de Saturno evoluciona co tempo. O tamaño dos aneis parece flutuar e ocasionalmente desaparecer completamente da vista durante un breve período. O evento de cruzamento de planos anulares máis recente observado directamente desde a Terra tivo lugar en 2009. Non obstante, tanto o evento de 2009 como o próximo en 2025 non serán observables debido á proximidade de Saturno co sol.

A diminución do brillo dos aneis brillantes durante o cruzamento do plano do anel ofrece unha oportunidade única para os astrónomos. Permítelles detectar obxectos máis pequenos, como as lúas de Saturno, que normalmente están escurecidas polo brillo dos aneis. De feito, entre 1655 e 1980, os astrónomos descubriron 13 lúas novas de Saturno durante os cruces de planos anulares. A sonda Voyager 1 da NASA tamén contribuíu á exploración da Lúa en 1980. Lúas coñecidas como Encélado, Mimas (tamén coñecida como Estrela da Morte) e Hyperion foron descubertas durante cruces anteriores de avións anulares.

O cruce de planos de anel non só depende das inclinacións e órbitas da Terra e Saturno senón que tamén inflúe na dirección norte-sur dos aneis durante o evento. A travesía en marzo de 2025 será testemuña de que os aneis se moverán de sur a norte, mentres que a travesía prevista en agosto de 2068 implicará un movemento de norte a sur.

Aínda que a ilusión dos aneis que desaparecen durante o cruce do anel é cautivadora, non durará para sempre. Os aneis de Saturno, compostos por grans xeados, vanse perdendo gradualmente polo planeta. Estudos recentes estiman que os aneis desaparecerán por completo nuns 292 millóns de anos ou, segundo un estudo de 2023, nun intervalo de 15 a 400 millóns de anos, segundo os datos da misión Cassini da NASA.

As marabillas que esperan aos astrónomos durante os cruces de anel de Saturno no futuro aínda están por descubrir. Que novas ideas se revelarán? Só o tempo dirá. Mentres seguimos observando e explorando, recordemos a beleza e os misterios que hai máis aló do noso planeta. Sigue mirando cara arriba e segue abrazando as marabillas da ciencia!

FAQ (Preguntas máis frecuentes)

1. Que é o cruce anel-plane?

O cruce de anel-plano é un fenómeno que ocorre aproximadamente cada 15 anos cando os aneis de Saturno parecen "desaparecer" como unha liña plana en todo o planeta. Ocorre debido aos ángulos de visión cambiantes desde a Terra cando tanto a Terra como Saturno se inclinan durante as súas órbitas arredor do Sol.

2. Podemos observar o cruce de planos anulares desde a Terra?

O evento de cruzamento de planos anulares máis recente observado directamente desde a Terra ocorreu en 2009. Non obstante, tanto o evento de 2009 como o próximo en 2025 non serán observables debido á proximidade de Saturno co sol.

3. Como axudan os astrónomos o cruce de planos anulares a descubrir lúas novas?

Durante os cruces de planos de anel, a diminución do brillo dos aneis brillantes de Saturno permite aos astrónomos detectar obxectos máis pequenos como as lúas que normalmente están ocultas. Entre 1655 e 1980, os astrónomos descubriron 13 lúas novas de Saturno durante os cruces de planos anulares.

4. Cal é o futuro dos aneis de Saturno?

Os aneis de Saturno, compostos por grans xeados, vanse perdendo gradualmente polo planeta. As estimacións suxiren que os aneis desaparecerán por completo en aproximadamente 292 millóns de anos ou nun intervalo de 15 a 400 millóns de anos segundo estudos recentes.

5. Como cambia a dirección dos aneis durante os cruces entre planos de aneis?

A dirección dos aneis de Saturno durante os cruces entre planos aneis depende da combinación das inclinacións e órbitas da Terra e Saturno. O evento de cruce de avións de anel en marzo de 2025 implicará que os aneis se movan de sur a norte, mentres que o evento previsto en agosto de 2068 verá que se moverán de norte a sur.